WM-Update: Wirbel nach Deutschlands erster WM-Niederlage

Die Hälfte der Gruppen der WM 2026 ist abgeschlossen!

LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand - das ist in der Nacht passiert:

WM-Update:

Deutschland verabschiedet sich trotz einer fragwürdigen Führung mit einer Niederlage gegen Ecuador aus der Gruppenphase.

Aufregung um Deutschland-Treffer: "Entscheidung ist ein Witz"

Die Niederlande holen sich mit einem souveränen Sieg gegen historisch schlechte Tunesier den Gruppensieg.

Gruppensieg! Oranje schlägt historisch schlechte Tunesier

Durch ein Traumtor von Anthony Elanga holt Schweden ein Remis gegen Japan, was beide Teams in die nächste Runde hievt.

Schweden und Japan ziehen nach Remis in K.O.-Phase ein

Vier Sechzehntelfinal-Duelle stehen außerdem bereits fest. Bosnien und Herzegowina weiß als erster Gruppendritter schon seinen Gegner.

WM 2026: Diese Sechzehntelfinal-Duelle stehen bereits fest

Im Sechzehntelfinale fehlen wird definitiv die Türkei. Das Montella-Team verabschiedete sich aber noch positiv und schlug Co-Gastgeber USA. Es ist der erste WM-Sieg seit 2002.

Die Türkei verabschiedet sich mit einem Sieg über Gastgeber USA