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WM-Update: Wirbel nach Deutschlands erster WM-Niederlage

Die DFB-Elf verliert ihr letztes Gruppenspiel, dabei hätte der Führungstreffer gar nicht zählen dürfen. Außerdem holt Oranje den Gruppensieg. WM-Update:

WM-Update: Wirbel nach Deutschlands erster WM-Niederlage Foto: © IMAGO / Nico Herbertz
Textquelle: © LAOLA1
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Die Hälfte der Gruppen der WM 2026 ist abgeschlossen!

LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand - das ist in der Nacht passiert:

WM-Update:

  • Deutschland verabschiedet sich trotz einer fragwürdigen Führung mit einer Niederlage gegen Ecuador aus der Gruppenphase.

Aufregung um Deutschland-Treffer: "Entscheidung ist ein Witz"

  • Die Niederlande holen sich mit einem souveränen Sieg gegen historisch schlechte Tunesier den Gruppensieg.

Gruppensieg! Oranje schlägt historisch schlechte Tunesier

  • Durch ein Traumtor von Anthony Elanga holt Schweden ein Remis gegen Japan, was beide Teams in die nächste Runde hievt.

Schweden und Japan ziehen nach Remis in K.O.-Phase ein

  • Vier Sechzehntelfinal-Duelle stehen außerdem bereits fest. Bosnien und Herzegowina weiß als erster Gruppendritter schon seinen Gegner.

WM 2026: Diese Sechzehntelfinal-Duelle stehen bereits fest

  • Im Sechzehntelfinale fehlen wird definitiv die Türkei. Das Montella-Team verabschiedete sich aber noch positiv und schlug Co-Gastgeber USA. Es ist der erste WM-Sieg seit 2002.

Die Türkei verabschiedet sich mit einem Sieg über Gastgeber USA

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