Türkei Türkei TUR USA USA USA
Endstand
3:2
2:1 , 1:1
  • Arda Güler
  • Baris Yilmaz
  • Kaan Ayhan
  • Auston Trusty
  • Sebastian Berhalter
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Video: So biegt die Türkei die USA in letzter Sekunde

Die Elf von Vincenzo Montella holt in ihrem letzten Spiel dieser WM noch einen Sieg gegen Co-Gastgeber USA. Die besten Szenen im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Die Türkei verabschiedet sich mit einem 3:2-Sieg gegen Gastgeber und Gruppensieger USA aus der WM (Zum Spielbericht >>>).

Dabei gehen die USA durch Trusty früh in Führung (3.), doch Güler sorgt kurz darauf für den ersten Treffer der Türken bei diesem Turnier (10.).

Noch in der ersten Hälfte dreht Yilmaz sogar die Partie (31.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelingt Berhalter wieder der Ausgleich für die USA (49.).

Als bereits alles auf ein Remis hindeutet, sorgt Ayhan (90.+8.) doch noch für die Entscheidung und somit den einzigen türkischen Sieg bei dieser WM.

Die Highlights im Video:

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