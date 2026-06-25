WM 2026 heute: Türkei - USA

Gelingt der Türkei ein würdevoller WM-Abschied?

In der Gruppe D sind die Türken mit 0 Punkten nach zwei Spielen Gruppenletzter und bereits fix nach der Gruppenphase ausgeschieden.

Im Duell mit Gastgeber USA in der Nacht auf Freitag, bereits fix für die K.o.-Phase qualifiziert, soll zumindest ein versöhnlicher Abschied gelingen (ab 4 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

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