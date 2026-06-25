-
Aufstieg, Spanien, Gelb-Sorgen: 5 Dinge vor Österreich - AlgerienAnsakonferenz
-
Highlights: So schaffte Südafrika HistorischesFIFA WM 2026
-
Highlights: Ochoa leitet bei Abschied ein Tor ein!FIFA WM 2026
-
Highlights: Hammer des Haiti-Stürmers und fünf weitere ToreFIFA WM 2026
-
Highlights: Schottland verteilt zwei Geschenke an Vini Jr.FIFA WM 2026
-
Highlights: Alajbegovic und Mahmic schießen Bosnien zum SiegFIFA WM 2026
-
Highlights: Schweiz entreißt Kanada den GruppensiegFIFA WM 2026
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Gilbert PrilasnigStammtisch
-
Highlights: Kolumbien gegen den Hexer von Le HavreFIFA WM 2026
-
Highlights: Zitter- oder Arbeitssieg? Kroatien schmeißt Panama rausFIFA WM 2026
Morgen 04:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute: Türkei - USA
Die USA stehen bereits fix im Sechzehntelfinale und treffen auf den fixen Gruppenletzten Türkei. LIVE-Infos:
Gelingt der Türkei ein würdevoller WM-Abschied?
In der Gruppe D sind die Türken mit 0 Punkten nach zwei Spielen Gruppenletzter und bereits fix nach der Gruppenphase ausgeschieden.
Im Duell mit Gastgeber USA in der Nacht auf Freitag, bereits fix für die K.o.-Phase qualifiziert, soll zumindest ein versöhnlicher Abschied gelingen (ab 4 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>