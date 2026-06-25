WM-Programm, 26. Juni: Holt sich die Niederlande den Gruppensieg?

Die Vorrunde der FIFA WM 2026 biegt allmählich auf die Zielgerade ein, wer qualifiziert sich für die K.o.-Phase?

Ein Überblick über den Zeitplan am 26. Juni:

Programm, 26. Juni (MESZ):

1:00 Uhr: Japan - Schweden (LIVE-Ticker >>>)

In Gruppe F ist vor dem letzten Spieltag noch Spannung pur angesagt. Drei Teams duellieren sich um die ersten drei Plätze, einzig Tunesien ist bereits als Gruppenletzter abgeschlagen.

Japan ist nach zwei Spielen noch ungeschlagen, holte gegen die Niederlande ein Remis und schlug im zweiten Spiel Tunesien klar. Mit vier Punkten ist die K.o.-Phase aber wohl vor dem Spiel so gut wie fix.

Schweden hingegen hat erst drei Punkte auf dem Konto, kassierte zuletzt gegen die Niederlande eine klare Niederlage. Gegen Japan hat man das Sechzehntelfinale aber in den eigenen Händen.

1:00 Uhr: Tunesien - Niederlande (LIVE-Ticker >>>)

Die Niederlande können sich gegen das punktelose Schlusslicht mit einem Erfolg den Gruppensieg abholen. Sollte Japan jedoch im Parallelspiel gegen Schweden ebenfalls gewinnen, geht es ums Torverhältnis (Direktes Duell: 2:2). Aktuell hat die Niederlande hauchdünn die Nase vorn.

Der Rekord-Finalteilnehmer ohne Titel bei Weltmeisterschaften ist ordentlich ins Turnier gestartet. Nach dem 2:2 gegen Japan gab es ein deutliches 5:1 gegen die Schweden.

Tunesien hingegen will sich zumindest noch mit Anstand von der WM verabschieden. Beide bisherigen Spiele gingen deutlich verloren.

4:00 Uhr: Paraguay - Australien (LIVE-Ticker >>>)

Paraguay und Australien duellieren sich im direkten Duell um Platz zwei und drei. Der Gruppensieg ist bereits fix vergeben und auch Vierter können beide Teams nicht mehr werden.

Die leicht besseren Karten hat dafür Australien, weil sie aktuell mit dem besseren Torverhältnis vorgereiht werden. Paraguay hingegen hat (-2).

Für beide Nationen verlief die WM bisher ähnlich. Beide kassierten gegen Co-Gastgeber USA eine Niederlage und schafften dafür gegen Schlusslicht Türkei einen Sieg.

4:00 Uhr: Türkei - USA (LIVE-Ticker >>>)

Mit deutlich weniger Spannung wird hingegen das Parallelspiel erwartet. Während die USA bereits fix Gruppensieger sind, muss die Türkei nach drei Spielen wieder die Heimreise antreten.

Viel wurde von der Türkei bei dieser WM erwartet, gegen Australien und Paraguay enttäuschte man jedoch vor allem in der Offensive.

Die USA hingegen ist furios ins Turnier gestartet und hat damit eine kleine Euphorie im Land ausgelöst. Wie weit es gehen kann, wird sich in den nächsten Runden zeigen.

21:00 Uhr: Norwegen - Frankreich (LIVE-Ticker >>>)

Diese Partie wird mit besonders viel Spannung erwartet. Es ist das Duell der beiden Goalgetter: Erling Haaland gegen Kylian Mbappe.

Beide Teams haben ihre beiden bisherigen Gruppenspiele mehr oder weniger souverän gewonnen. Im direkten Duell geht es jetzt um den Gruppensieg.

Bei einem Remis hätte Frankreich die Nase vorn, weil ihr Torverhältnis um einen Treffer besser ist.

21:00 Uhr: Senegal - Irak (LIVE-Ticker >>>)

Es ist das Duell um Rang drei und damit die theoretische Chance auf das Sechzehntelfinale.

Beide Teams mussten sich jeweils Norwegen und Frankreich geschlagen geben und haben damit noch keine Punkte auf dem Konto. Einzig mit einem Sieg wäre die K.o.-Phase noch möglich.

Etwas besser präsentiert hat sich im bisherigen Turnierverlauf der Senegal. In beiden Spielen zeigte man eine ansprechende Leistung.

Programm, 27. Juni (MESZ):

2:00 Uhr: Uruguay - Spanien (LIVE-Ticker >>>)

Spanien geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag und hat den Gruppensieg in der eigenen Hand.

Uruguay benötigt nach zwei Unentschieden einen Sieg, um den Aufstieg aus eigener Kraft zu fixieren.

Bei einem Remis wäre die "Celeste" auf Schützenhilfe aus dem Parallelspiel angewiesen.

2:00 Uhr: Kap Verde - Saudi-Arabien (LIVE-Ticker >>>)

Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg.

Kap Verde kann mit drei Punkten und günstigen Ergebnissen im Parallelspiel sogar noch Rang zwei erreichen.

Saudi-Arabien benötigt ebenfalls einen Erfolg und muss zusätzlich auf das Duell Uruguay gegen Spanien hoffen.

5:00 Uhr: Neuseeland - Belgien (LIVE-Ticker >>>)

Belgien hält mit zwei Punkten den Aufstieg weiterhin in der eigenen Hand.

Neuseeland braucht nach zwei Spielen ohne Sieg zwingend drei Punkte.

Das Parallelspiel zwischen Ägypten und dem Iran dürfte entscheidenden Einfluss auf die Platzierungen haben.

5:00 Uhr: Ägypten - Iran (LIVE-Ticker >>>)

Ägypten kann mit einem Sieg den Gruppensieg perfekt machen.

Der Iran steht nach zwei Unentschieden unter Zugzwang und muss gewinnen, um nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein.

Beide Teams dürften die Ergebnisse des Parallelspiels genau im Blick behalten.

23:00 Uhr: Panama - England (LIVE-Ticker >>>)

England reicht bereits ein Remis, um den Gruppensieg aus eigener Kraft abzusichern.

Panama benötigt nach der Niederlage gegen Kroatien einen Sieg, um seine Aufstiegschancen zu wahren.

Das Parallelspiel zwischen Kroatien und Ghana entscheidet über die endgültige Tabellenkonstellation.

23:00 Uhr: Kroatien - Ghana (LIVE-Ticker >>>)

Beide Teams haben den Aufstieg noch in der eigenen Hand.

Kroatien kann mit einem Sieg sogar noch den Gruppensieg holen.

Ghana reicht mit einem Erfolg ebenfalls Platz eins, sofern England gegen Panama nicht gewinnt.



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