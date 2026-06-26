Japan und Schweden stehen nach einem 1:1-Unentschieden am dritten Spieltag der Gruppe F beide im Sechzehntelfinale der FIFA WM 2026.

Dabei dominieren die Japaner lange Zeit das Spielgeschehen, doch Schweden sichert sich dank eines Traumtores den wichtigen Punkt der zum Weiterkommen reicht.

Ex-LASK-Profi Nakamura scheiter knapp

Japan übernimmt von Beginn an das Spielgeschehen. Bis zu ersten guten Möglichkeit dauert es aber bis zur 22. Minute, als Daizen Maeda knapp am Tor vorbeiköpft.

Danach bleibt Japan weiterhin am Drücker doch zwingende Möglichkeiten bleiben aus. Erst kurz vor der Halbzeit tritt erneut Maeda in Erscheinung, diesmal als Vorlagengeber.

Der Celtic-Stürmer legt ab auf Ex-LASK-Spieler Keito Nakamura, der mit seinem Abschluss an einer starken Parade von Schweden-Keeper Widell Zetterström scheitert.

Elanga kontert Maeda traumhaft

In Halbzeit zwei können sich die Japaner dann schließlich belohnen. Ritsu Doan findet mit einem Traumpass Maeda im Strafraum, der bleibt cool und schießt die "Samurai Blue" zur verdienten Führung (56.).

Diese bleibt jedoch nicht lange bestehen. In einem der ersten richtigen Angriffsversuche der Schweden findet Viktor Gyökeres Anthony Elanga am rechten Strafraumeck. Der Mann von Newcastle dribbelt in die Mitte und schlenzt die Kugel traumhaft ins lange Eck zum Ausgleich (62.).

Isak und Elanga verpassen Sieg

Kurz darauf hat Alexander Isak sogar die Chance auf die schwedische Führung, allerdings scheitert er mit seinem Abschluss an Suzuki im Kasten der Japaner.

In der Nachspielzeit hat Schweden noch mal zwei Chancen durch Elanga und Isak, doch beide scheitern am starken Suzuki.

Durch die Punkteteilung zieht Japan mit fünf Punkten als Gruppenzweiter hinter den Niederlanden in die Runde der letzten 32 ein. Dort wartet mit Rekordweltmeister Brasilien ein richtiges Hammerlos. Schweden ist hingegen mit vier Punkten fix einer der besten acht Gruppendritten.