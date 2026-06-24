WM-Programm, 25. Juni: Letzter Gruppenauftritt von Deutschland

Die Vorrunde der FIFA WM 2026 biegt allmählich auf die Zielgerade ein, wer qualifiziert sich für die K.o.-Phase?

Ein Überblick über den Zeitplan am 25. Juni:

Programm, 25. Juni (MESZ):

0:00 Uhr: Marokko - Haiti (LIVE-Ticker >>>)

Marokko geht als Favorit ins Duell mit dem bereits ausgeschiedenen Inselstaat. Nach zwei Spielen halten die Afrikaner bei vier Zählern, haben nach dem 1:1 gegen Brasilien einen 1:0-Erfolg über Schottland gefeiert.

Die Chance auf den Gruppensieg lebt, dafür braucht es allerdings einen hohen Sieg - aktuell hat Marokko die um zwei Tore schlechtere Differenz gegenüber der "Selecao".

Der designierte Bayern-Neuzugang Ismael Saibari könnte als erster afrikanischer Spieler in allen drei WM-Gruppenspielen treffen.

0:00 Uhr: Schottland - Brasilien (LIVE-Ticker >>>)

Brasilien hat die besten Karten auf den Gruppensieg, muss dafür allerdings Schottland schlagen. Die "Bravehearts" wollen die eigenen Hoffnungen auf die K.o.-Phase am Leben halten.

Die "Selecao" bezwang Haiti zuletzt souverän 3:0, ist von der Topform jedoch noch weit entfernt. Der aktuelle Schnitt von zehn Torschüssen pro Spiel ist der niedrigste bei einer WM-Endrunde seit 1966.

Schottland muss einen Fluch besiegen - in acht Duellen mit Teams aus Südamerika schauten nur zwei Remis und sechs Niederlagen heraus.

3:00 Uhr: Südafrika - Südkorea (LIVE-Ticker >>>)

Südafrika muss unbedingt gewinnen, um eine realistische Chance auf das Weiterkommen unter die letzten 32 zu haben.

Südkorea reicht hingegen bereits ein Unentschieden, um den zweiten Platz in der Gruppe A hinter Mexiko zu fixieren.

Dass es hier einen Sieg geben wird, scheint wahrscheinlich zu sein, denn die Mannschaft von Hong Myung-bo hat keines seiner letzten zehn Spiele mit einem Unentschieden beendet (6 Siege, 4 Niederlagen).

3:00 Uhr: Tschechien - Mexiko (LIVE-Ticker >>>)

Ähnliche Ausgangslage wie im Parallelspiel: Tschechien braucht einen Sieg für die Chance auf die K.o.-Phase, während der Co-Gastgeber bereits sicher im Sechzehntelfinale steht.

Seit 1982 haben die Tschechen bei keiner Teilnahme an einer WM alle drei Gruppenspiele ohne Sieg beendet. Ein Erfolg könnte die erste Teilnahme an der K.o.-Runde seit 1990 bringen.

Mexiko ist gegen Südafrika (2:0) und Südkorea (1:0) ohne Gegentor geblieben und könnte erstmals in der WM-Historie alle drei Gruppenspiele gewinnen.

22:00 Uhr: Curacao - Elfenbeinküste (LIVE-Ticker >>>)

Für Curacao lebt der Traum vom Sechzehntelfinale: Beim historischen 0:0 gegen Ecuador war Torwart Eloy Room mit etlichen Paraden der Held des Abends.

Die Elfenbeinküste musste gegen Deutschland eine bittere Pille schlucken, führte lange mit 1:0 - und ging schließlich durch einen Treffer von Deniz Undav in der Nachspielzeit mit 1:2 als Verlierer vom Platz.

Die Ivorer haben das Weiterkommen weiter in der eigenen Hand, ein Punkt würde dafür bereits reichen. Curacao braucht hingegen wohl einen Sieg.

22:00 Uhr: Ecuador - Deutschland (LIVE-Ticker >>>)

Deutschland kann beruhigt in das letzte Gruppenspiel gehen: Erstmals seit dem WM-Titel 2014 wurde die Vorrunde überstanden, die DFB-Elf steht nach Siegen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) bereits als Gruppensieger fest.

Deutschlands Mann des Turniers ist bislang Deniz Undav. Der Stuttgart-Torjäger kam in beiden Partien als Joker zum Einsatz, führte die Nagelsmann-Truppe zuletzt per Doppelpack zum Sieg und hält bei fünf Torbeteiligungen.

Ecuador enttäuscht hingegen bei dieser WM: Sowohl gegen die Elfenbeinküste (0:1) als auch Curacao (0:0) gelang kein Tor. "La Tri" wird einen Erfolg für den Einzug in die K.o.-Runde brauchen.

Programm, 26. Juni (MESZ):

1:00 Uhr: Japan - Schweden (LIVE-Ticker >>>)

In Gruppe F ist vor dem letzten Spieltag noch Spannung pur angesagt. Drei Teams duellieren sich um die ersten drei Plätze, einzig Tunesien ist bereits als Gruppenletzter abgeschlagen.

Japan ist nach zwei Spielen noch ungeschlagen, holte gegen die Niederlande ein Remis und schlug im zweiten Spiel Tunesien klar. Mit vier Punkten ist die K.o.-Phase aber wohl vor dem Spiel so gut wie fix.

Schweden hingegen hat erst drei Punkte auf dem Konto, kassierte zuletzt gegen die Niederlande eine klare Niederlage. Gegen Japan hat man das Sechzehntelfinale aber in den eigenen Händen.

1:00 Uhr: Tunesien - Niederlande (LIVE-Ticker >>>)

Die Niederlande kann sich gegen das punktelose Schlusslicht mit einem Erfolg den Gruppensieg abholen. Sollte Japan jedoch im Parallelspiel gegen Schweden ebenfalls gewinnen geht es ums Torverhältnis (Direktes Duell: 2:2). Aktuell hat die Niederlande hauchdünn die Nase vorn.

Der Rekord-Finalteilnehmer ohne Titel bei Weltmeisterschaften ist ordentlich ins Turnier gestartet. Nach dem 2:2 gegen Japan gab es ein deutliches 5:1 gegen die Schweden.

Tunesien hingegen will sich zumindest noch mit Anstand von der WM verabschieden. Beide Spiele gingen deutlich verloren.

4:00 Uhr: Paraguay - Australien (LIVE-Ticker >>>)

Paraguay und Australien duellieren sich im direkten Duell um Platz zwei und drei. Der Gruppensieg ist bereits fix vergeben und auch Vierter, können beide Teams nicht mehr werden.

Die leicht besseren Karten hat dafür Australien, weil sie aktuell mit dem besseren Torverhältnis vorgereiht werden. Paraguay hingegen hat (-2).

Für beide Nationen verlief die WM bisher ähnlich. Beide kassierten gegen Co-Gastgeber USA eine Niederlage und schafften dafür gegen Schlusslicht Türkei einen Sieg.

4:00 Uhr: Türkei - USA (LIVE-Ticker >>>)

Mit deutlich weniger Spannung wird hingegen das Parallelspiel erwartet. Während die USA bereits fix Gruppensieger sind, muss die Türkei nach drei Spielen wieder die Heimreise antreten.

Viel wurde von der Türkei bei dieser WM erwartet, gegen Australien und Paraguay enttäuschte man jedoch vor allem in der Offensive.

Die USA hingegen ist furios ins Turnier gestartet und hat damit eine kleine Euphorie im Land ausgelöst. Wie weit es gehen kann, wird sich in den nächsten Runden zeigen.

21:00 Uhr: Norwegen - Frankreich (LIVE-Ticker >>>)

Diese Partie wird mit besonders viel Spannung erwartet. Es ist das Duell der beiden Goalgetter: Erling Haaland gegen Kylian Mbappe.

Beide Teams haben ihre beiden bisherigen Gruppenspiele mehr oder weniger souverän gewonnen. Im direkten Duell geht es jetzt um den Gruppensieg.

Bei einem Remis hätte Frankreich die Nase vorn, weil ihr Torverhältnis um einen Treffer besser ist.

21:00 Uhr: Senegal - Irak (LIVE-Ticker >>>)

Es ist das Duell um Rang drei und damit die theoretische Chance auf das Sechzehntelfinale.

Beide Teams mussten sich jeweils Norwegen und Frankreich geschlagen geben und haben damit noch keine Punkte auf dem Konto. Einzig mit einem Sieg wäre die K.o.-Phase noch möglich.

Etwas besser präsentiert hat sich im bisherigen Turnierverlauf der Senegal. In beiden Spielen zeigte man eine ansprechende Leistung.

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