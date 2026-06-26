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Arda Güler
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Baris Yilmaz
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Kaan Ayhan
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Auston Trusty
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Sebastian Berhalter
Last Minute! Türkei verabschiedet sich mit Sieg gegen USA
Im dritten Spiel kann die bereits fix ausgeschiedene Türkei endlich treffen. Tief in der Nachspielzeit gelingt den Türken gegen Gastgeber USA sogar der einzige Sieg bei dieser WM.
Am letzten Spieltag der Gruppe D schlägt die Türkei die Vereinigten Staaten von Amerika in allerletzter Sekunde mit 3:2.
Tabellarisch ist das Spiel von Anfang an bedeutungslos: Die USA haben den Gruppensieg schon sicher, die Türkei steht fix auf dem letzten Platz und ist schon ausgeschieden.
Beide Teams gehen mit entsprechend stark durchrotierten Aufstellungen in diesen letzten Spieltag der Gruppe D. Trotzdem entwickelt sich sofort mit dem Anpfiff eine höchst ansprechende Partie.
Blitzstart der Amerikaner
Die Türkei schwimmt gleich zu Beginn in der Defensive, Torhüter Uğurcan Çakır muss noch in der ersten Minute einen Schuss von Auston Trusty ins Toraus ablenken.
Unmittelbar danach fällt auch schon das erste Tor: Trusty ist an der zweiten Stange völlig frei, kann sich den Ball sogar noch her richten und versenkt ihn wuchtig im kurzen Eck (3.). Keine drei Minuten sind gespielt und schon erleidet die Türkei den nächsten Rückschlag.
Endlich platzt der Knoten
Die Antwort der Türken lässt aber nicht lange auf sich warten, der 63. Schuss der Türken bei dieser Weltmeisterschaft führt endlich zum ersten Tor der Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella.
Arda Güler lässt den Steilpass für Barış Yılmaz durch und bekommt den Gefallen sofort erwidert: Yılmaz spielt Güler keine zehn Meter vor dem Tor frei und der Youngster von Real Madrid vollstreckt eiskalt (10.).
Es entwickelt sich ein munterer Schlagabtausch mit starken Phasen auf beiden Seiten. Gut eine halbe Stunde ist gespielt, als Arda Güler wieder sein gutes Auge unter Beweis stellt: Er schickt Eren Elmalı bis an die Grundlinie, von dort legt der Außenverteidiger der Türkei den Ball zurück in den Rücken der US-Abwehr. Dort rauscht Orkun Kökçü heran und bringt das Spielgerät aus kurzer Distanz im Tor unter (31.).
Die Vereinigten Staaten kommen vor der Pause noch zu guten Chancen durch Weston McKennie (44.) und erneut Trusty (45.+2), gehen aber trotzdem mit dem 1:2-Rückstand gegen die Türkei in die Kabine.
Déjà-Vu in der zweiten Hälfte
Der zweite Durchgang beginnt wie der erste mit einem Treffer der US-Boys. Nach einem amerikanischen Einwurf können die Türken nicht endgültig klären, Sebastian Berhalter gewinnt den zweiten Ball und jagt das Spielgerät per Dropkick quer durch die Menschenmenge vor dem Tor in die Maschen (49.).
Mit dem 2:2-Ausgleich übernehmen die Amerikaner wieder das Kommando auf dem Platz. Superstar Christian Pulisic darf als Joker sein Comeback nach einer Wadenverletzung feiern und setzt den Ball schon wenige Minuten nach seiner Einwechslung an die Querlatte (63.).
Als sich schon alle scheinbar mit dem Remis angefreundet haben, gelingt der Türkei dann doch noch der entscheidende Treffer. Der eingewechselte Kaan Ayhan steckt den Ball aus kurzer Distanz in den Kasten und macht in der achten Minute der Nachspielzeit den einzigen Sieg der Türkei bei dieser Weltmeisterschaft klar.