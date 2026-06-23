WM-Update: Haaland, Mbappe ... Die Superstars geigen weiter auf

Alle Highlights der Spiele im VIDEO:
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Highlights: Haaland netzt auch gegen Senegal doppeltFIFA WM 2026
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Highlights: Mbappe trifft auch gegen Irak doppeltFIFA WM 2026
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Österreich vs. Argentinien: Warum griff der VAR nicht ein?Ansakonferenz
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Highlights: Die Messi-Show gegen ÖsterreichFIFA WM 2026
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Highlights: Hier erzielt Salah sein Rekord-Tor für ÄgyptenFIFA WM 2026
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Highlights: Uruguay mit Mega-Patzer gegen Kap VerdeFIFA WM 2026
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Highlights: Belgien verzweifelt am IranFIFA WM 2026
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Highlights: Yamal und Oyarzabal zaubern bei Spanien-SiegFIFA WM 2026
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Highlights: Japan schießt Tunesien ab und aus der WMFIFA WM 2026
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Unsere ÖFB-Elf gegen ArgentinienAnsakonferenz