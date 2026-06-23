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WM-Update: Haaland, Mbappe ... Die Superstars geigen weiter auf

Das Unwetter sorgt in Philadelphia für eine lange Pause - doch die Top-Stars der Fußball-Szene lassen sich davon nicht beirren. Das WM-Update:

WM-Update: Haaland, Mbappe ... Die Superstars geigen weiter auf Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Rein in den nächsten WM-Tag!

LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand - das ist in der Nacht passiert:

WM-Update:

  • Auch Mbappe sorgt bei Frankreich für den Unterschied. Seine WM-Tore 15 und 16 entscheiden das Spiel gegen den Irak. Zudem netzt Dembele erstmals bei einer WM.

Mbappe sorgt bei Frankreich-Sieg für den Unterschied >>>

  • Eine über zwei Stunden lange Unwetterpause sorgt in Philadelphia beim Spiel zwischen Frankreich und dem Irak für langes Warten.

Lange Unterbrechung! Das steckt dahinter >>>

  • Norwegen zieht dank eines Haaland-Doppelpacks zum dritten Mal in der Geschichte in die K.o.-Phase ein und feiert einen Erfolg gegen Senegal.

Haaland gegen Senegal der umfeierte Held >>>

  • Julian Alvarez deponiert nach dem Spiel gegen das ÖFB-Team seinen Wechselwunsch und möchte Atletico Madrid noch in diesem Sommer unbedingt verlassen.

Argentinien-Star sorgt für Paukenschlag >>>

  • Mit seinem Doppelpack löst Messi Klose als Rekordtorschütze in der ewigen WM-Torjägerliste ab. Der Deutsche zeigt sich als fairer Sportmann und richtet humoristische Glückwünsche aus.

"Ist kein Schlechter" - Klose gratuliert Messi zu Rekord >>>

Alle Highlights der Spiele im VIDEO:

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