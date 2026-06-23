Nach langer Unterbrechung: Frankreich triumphiert gegen Irak

Frankreich setzt sich am zweiten Spieltag der Gruppe I 3:0 im Financial Field (Philadelphia) gegen den Irak durch. Damit darf sich das Team über das Sechzehntelfinale freuen.

Bereits in der 14. Minute muss Irak-Torhüter Basil das erste Mal hinter sich greifen. Nach Vorarbeit von Olise kommt der Ball am Sechzehner zu Mbappe. Dieser bereitet sich die Kugel vor und trifft daraufhin in seinem 100. Länderspiel sehenswert links ins Tor. Der Franzose jubelt mit dem 1:0 über sein 15. WM-Tor.

Der Favorit hat daraufhin mehr vom Spiel, konkrete Möglichkeiten fehlen jedoch. Der Irak muss zudem in der 26. Minute einen bitteren Ausfall verschmerzen. Kapitän Hussein muss verletzungsbedingt vom Platz.

Erst kurz vor der Pause tritt Mbappe erneut gefährlich in Szene. Nach einer schönen Einzelaktion kann er erst im Strafraum von Ali gestoppt werden. In Philadelphia setzt mittlerweile starker Regen ein.

Verzögerung nach der Pause

Die Pause muss aufgrund des erwarteten Unwetters verlängert werden. Nach einer über zweistündigen Unterbrechung können die Teams wieder auf den Platz zurückkehren und auch die Fans dürfen wieder auf die Tribüne.

Nach einer kurzen Aufwärmphase erwischt Frankreich den besseren Start. Rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff kommt Mbappe nach einem groben Fehler im Spielaufbau durch Tahseen zum Ball, er muss nur noch einnetzen. Der Starspieler erhöht auf 2:0 (54.).

Wenig später (58.) hat Olise nach Vorarbeit des Doppeltorschützen das 3:0 am Fuß, er scheitert an der Latte. Sekunden darauf hat Rabiot die nächste große Chance.

Frankreich besser im Spiel

Jubeln dürfen die Franzosen, die deutlich besser im Spiel sind als in Hälfte eins, in Minute 66. Nach einem Ballverlust schaltet das Team um, Dembele erzielt sein erstes WM-Tor, er trifft ins lange Eck.

Nahezu aus dem Nichts kommt es auch zu einer Möglichkeit auf der Gegenseite. Al-Hamadi verfehlt das Tor nach einer Flanke nur knapp.

Das soll es gewesen sein, Frankreich setzt sich 3:0 gegen Irak durch.

In Gruppe I liegt der Sieger mit sechs Punkten an erster Stelle. Norwegen und Senegal duellieren sich aktuell im Parallelspiel (zum LIVE-Ticker >>>).