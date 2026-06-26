Fußball-WM um 5 Uhr: Neuseeland - Belgien

Scheidet Belgien schon in der Gruppenphase der Fußball-WM 2026 aus?

Mit nur zwei Punkten aus zwei Spielen enttäuschte die Nummer neun der Weltrangliste bisher in der Gruppe G. Der Super-GAU soll gegen Neuseeland am frühen Samstagmorgen verhindert werden (ab 5 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Während Belgien gegen den Iran und Ägypten nicht über ein Remis hinauskam, musste sich Neuseeland Ägypten 1:3 geschlagen geben, holte aber gegen den Iran einen Punkt.

Läuft es für die Roten Teufel also ganz blöd, könnte man im Falle einer Niederlage sogar als Gruppenletzter ausscheiden.

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