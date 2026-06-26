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Fußball-WM um 5 Uhr: Neuseeland - Belgien
Belgien droht das vorzeitige Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft. Gegen Neuseeland soll dies verhindert werden. LIVE-Infos:
Scheidet Belgien schon in der Gruppenphase der Fußball-WM 2026 aus?
Mit nur zwei Punkten aus zwei Spielen enttäuschte die Nummer neun der Weltrangliste bisher in der Gruppe G. Der Super-GAU soll gegen Neuseeland am frühen Samstagmorgen verhindert werden (ab 5 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Während Belgien gegen den Iran und Ägypten nicht über ein Remis hinauskam, musste sich Neuseeland Ägypten 1:3 geschlagen geben, holte aber gegen den Iran einen Punkt.
Läuft es für die Roten Teufel also ganz blöd, könnte man im Falle einer Niederlage sogar als Gruppenletzter ausscheiden.
Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>