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Frankreich gegen Irak wegen Unwetter unterbrochen

Das Spiel muss zur Pause wegen des Unwetters unterbrochen werden. Wann es weitergeht, ist noch offen.

Frankreich gegen Irak wegen Unwetter unterbrochen Foto: © IMAGO / Agencia EFE
Textquelle: © APA
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Die WM-Partie zwischen Frankreich und dem Irak in Philadelphia ist wegen Unwetter unterbrochen worden.

Das Match der Gruppe I wurde in der Nacht auf Dienstag nach der ersten Hälfte beim Stand von 1:0 für die Franzosen zunächst nicht wieder angepfiffen. Stattdessen wurde das Stadion geräumt. Zuvor hatten heftige Regenfälle begonnen, auch ein Gewitter zog durch.

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Mbappe traf zur Führung

Schon vor dem Spiel hatte es ein kurzes, aber heftiges Unwetter in Philadelphia gegeben, weswegen die Stadiontore verspätet geöffnet worden waren.

Den einzigen Treffer in der ersten Hälfte erzielte Kylian Mbappe, es war bereits sein 15. WM-Treffer. Damit liegt der Stürmer noch drei Tore hinter dem neuen Torrekordler Lionel Messi.

Klare Vorschriften

Bei Matches in den USA muss sich die FIFA bei Gewittern an die lokalen Vorschriften halten. Nähern sich die Unwetter dem Stadion in einem Radius von acht Meilen (13 km), muss dieses evakuiert werden. Die Unterbrechung dauert zumindest eine halbe Stunde.

Jeder weitere Blitzeinschlag setzt diese 30-Minuten-Frist erneut in Gang.

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