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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Neuseeland vs. Belgien
WM 2026 heute live: Wo läuft Neuseeland gegen Belgien am Samstag ab 05:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag mit dem Spiel Neuseeland gegen Belgien (Samstag, ab 05:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Freitag, 26.06., 21:00 Uhr: Norwegen vs. Frankreich
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Freitag, 26.06., 21:00 Uhr: Senegal vs. Irak
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Samstag, 27.06., 02:00 Uhr: Kap Verde vs. Saudi-Arabien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD & MagentaTV
Samstag, 27.06., 02:00 Uhr: Uruguay vs. Spanien
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Samstag, 27.06., 05:00 Uhr: Ägypten vs. Iran
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Samstag, 27.06., 05:00 Uhr: Neuseeland vs. Belgien
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
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