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NEWS
Fußball-WM um 5 Uhr: Ägypten - Iran
Macht Ägypten gegen den Iran den Sack um den Gruppensieg zu oder wird es nochmal knapp? LIVE-Infos:
Holt sich Ägypten bei der Fußball-WM 2026 den Sieg in Gruppe G?
Jüngst gab es für Mohamed Salah viel zu jubeln. Gegen Neuseeland gelang der erste Sieg bei einer WM-Endrunde. In den frühen Morgenstunden des Samstags soll gegen den Iran nun der Gruppensieg fixiert werden (ab 5 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Mit vier Punkten hat Ägypten die Teilnahme am Sechzehntelfinale so gut wie sicher. Der Iran und Belgien liegen mit jeweils zwei Zählern dahinter, auch Neuseeland ist mit einem Punkt noch nicht aus dem Rennen.
Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>