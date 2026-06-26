Fußball-WM um 5 Uhr: Ägypten - Iran

Holt sich Ägypten bei der Fußball-WM 2026 den Sieg in Gruppe G?

Jüngst gab es für Mohamed Salah viel zu jubeln. Gegen Neuseeland gelang der erste Sieg bei einer WM-Endrunde. In den frühen Morgenstunden des Samstags soll gegen den Iran nun der Gruppensieg fixiert werden (ab 5 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit vier Punkten hat Ägypten die Teilnahme am Sechzehntelfinale so gut wie sicher. Der Iran und Belgien liegen mit jeweils zwei Zählern dahinter, auch Neuseeland ist mit einem Punkt noch nicht aus dem Rennen.

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