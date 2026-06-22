"Ist kein Schlechter" - Klose gratuliert Messi zu Rekord

Es hat sich bereits abgezeichnet, dass Miroslav Klose im Laufe der FIFA WM 2026 seinen Torrekord verlieren würde.

Dass es so schnell ging, kommt dann aber doch überraschend. Lionel Messi erzielt im zweiten Gruppenspiel sein fünftes Tor und hat mit nun 18 Toren Kloses Rekord (16 Tore) übertroffen.

Ein Doppelpack gegen Österreich (Spielbericht>>>) brachte dem argentinischen Superstar letztlich die alleinige Rekordmarke ein.

"Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter", lässt sich der entthronte Klose von der "Süddeutschen Zeitung" im Scherz zitieren.

Er fügt an: "Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!"

"Dann darf das gerne Messi machen"

Der nunmehrige Nürnberg-Coach und Messi standen sich als Spieler das ein oder andere Mal gegenüber (siehe Foto).

Bereits vor Turnierbeginn rechnete Klose damit, seinen Torrekord zu verlieren: "Das ist auch völlig okay, der Rekord wird sowieso irgendwann geknackt werden, und dann darf das gerne Messi machen. Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen."

Die Messi-Tore im VIDEO: