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Argentinien-Star deponiert Wechsel-Wunsch nach ÖFB-Match

Julian Alvarez möchte nach der Weltmeisterschaft nicht nach Madrid zurückkehren, sondern wohl nach Barcelona wechseln.

Argentinien-Star deponiert Wechsel-Wunsch nach ÖFB-Match Foto: © IMAGO / Newspix
Textquelle: © LAOLA1
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Julian Alvarez könnte DER Transfer des kommenden Sommertransferfensters werden.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano möchte der FC Barcelona 100 Millionen Euro für den Stürmer von Atletico Madrid bieten.

Demnach habe die Spielerseite sich bereits mit den Katalanen geeinigt, nun müssen die beiden Vereine noch zusammenfinden.

"Möchte mir meine Träume erfüllen"

Alvarez selbst forciert den Wechsel nun medial. Nach dem WM-Spiel gegen Österreich, in welchem der 26-Jährige als Joker ins Spiel kam, macht er gegenüber "ESPN" deutlich: "Ich glaube, das Beste für alle ist ein Wechsel - und ich möchte mir meine Träume erfüllen."

Diesen Wechselwunsch habe er den Madrilenen, bei denen er noch einen Vertrag bis 2030 besitzt, auch schon persönlich mitgeteilt.

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