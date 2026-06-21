WM 2026: Diese Teams stehen im Sechzehntel-Finale

Insgesamt 32 Nationen schaffen bei der WM 2026 den Sprung aus der Gruppenphase in die K.o.-Runde.

Die ersten Teams dürfen sich bereits über den Aufstieg freuen.

Hier gibt es den Überblick über alle Teams, die in der ersten K.-o.-Runde um den Verbleib im Turnier spielen (Übersicht wird laufend erweitert):