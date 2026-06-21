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WM 2026: Diese Teams stehen im Sechzehntel-Finale

Am zweiten Gruppenspieltag fixieren die ersten Teams den Aufstieg. Diese Mannschaften stehen in der K.o.-Phase.

WM 2026: Diese Teams stehen im Sechzehntel-Finale Foto: © IMAGO / Eibner
Textquelle: © LAOLA1
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Insgesamt 32 Nationen schaffen bei der WM 2026 den Sprung aus der Gruppenphase in die K.o.-Runde.

Die ersten Teams dürfen sich bereits über den Aufstieg freuen.

Hier gibt es den Überblick über alle Teams, die in der ersten K.-o.-Runde um den Verbleib im Turnier spielen (Übersicht wird laufend erweitert):

Team

Gruppe

Mexiko

Gruppe A

USA

Gruppe D

Deutschland

Gruppe E

Der Turnierbaum im Überblick:

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