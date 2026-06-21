WM 2026: Diese Teams stehen im Sechzehntel-Finale

Team
Gruppe
Mexiko
Gruppe A
USA
Gruppe D
Deutschland
Gruppe E
Der Turnierbaum im Überblick:
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Highlights: Lebensversicherung Undav schießt Deutschland in die K.o.-PhaseFIFA WM 2026
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Highlights: Torgala der Niederlande gegen SchwedenFIFA WM 2026
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Highlights: Schnelles Tor, Ausschluss-Aufreger!FIFA WM 2026
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Highlights: Cunha-Doppelpack! Brasilien kommt in WM anFIFA WM 2026
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Highlights: Marokko kommt dank Blitz-Tor zum ersten SiegFIFA WM 2026
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Highlights: USA schießt sich gegen "Socceroos" ins SechzehntelfinaleFIFA WM 2026
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1998 vs. 2026: Welche Generation war besser?Ansakonferenz
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Highlights: Torwart-Patzer beschert Mexiko GruppensiegFIFA WM 2026
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Highlights: Halbes Dutzend! Kanada schenkt neun Kataris einFIFA WM 2026
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Highlights: Joker-Tore, Platzverweis - und Debüt-Tor eines ÖFB-Abgängers!FIFA WM 2026