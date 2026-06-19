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WM-Update: Gastgeber Mexiko löst erstes K.o.-Ticket

Das erste K.o.-Phasen-Ticket wurde gelöst, während es bei Gastgeber Kanada nach einem Kantersieg einen großen Wermutstropfen gibt. Das WM-Update:

WM-Update: Gastgeber Mexiko löst erstes K.o.-Ticket Foto: © IMAGO / ImagenShop
Textquelle: © LAOLA1
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Die Fußball-WM 2026 ist in die zweite Woche gestartet.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag absolvierten etwa die Gastgeber Kanada und Mexiko ihre zweiten Gruppenspiele. Einer davon sicherte sich bereits das Ticket für die K.o.-Phase.

LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand.

WM-Update:

  • Gastgeber Kanada feiert gegen neun Kataris den ersten WM-Erfolg der Verbandsgeschichte in überlegener Manier und steht damit mit einem Bein in der K.o.-Phase.

Zum Spielbericht und den Toren im Video>>>

  • Für eine minutenlange Unterbrechung sorgt ein Foul von Katars Assim Madibo an den Kanadier Ismaël Kané, ein Bruch am linken Fuß ist sofort unübersehbar.

Der "Übeltäter" wurde vom Platz geschickt >>>

  • Mit Gastgeber Mexiko sichert sich die erste Nation mit einem knappen Sieg über Südkorea das Ticket für die K.o.-Phase des Turniers.

Ein schlimmer Torwartfehler entscheidet die Partie >>>

  • Nach dem erlösenden 4:1 über Bosnien-Herzegowina ist nun auch die Schweiz endgültig bei der Weltmeisterschaft angekommen.

Trotzdem zeigt sich Kapitän Granit Xhaka alles andere als zufrieden >>>

  • Fast 120 Kilometer hat das österreichische Nationalteam beim WM-Auftakt gegen Jordanien zurückgelegt.

Welche ÖFB-Kicker am fleißigsten waren >>>

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