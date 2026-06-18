WM-Programm, 19. Juni: Fixiert die USA das Sechzehntelfinale?

Bei der WM hat der zweite Spieltag der Gruppenphase begonnen.

Ein Überblick über den Zeitplan am 19. Juni:

Programm, 19. Juni (MESZ):

0:00 Uhr: Kanada - Katar (LIVE-Ticker >>>)

Die Favoritenrolle ist bei diesem Duell klar: Der Marktwert von Co-Gastgeber Kanada beträgt mit fast 200 Millionen Euro fast ein Zehnfaches des Marktwerts von Katar.

Ein erstes Ausrufezeichen gelang den Kataris bereits im ersten Gruppenspiel: Beim 1:1 knöpfte man der mit großen Ambitionen gestarteten Schweiz spät einen Punkt ab. Kanada wird gewarnt sein.

Unklar ist bei Kanada weiterhin der Fitnesszustand von Alphonso Davies - der Kapitän fehlte beim Auftaktspiel verletzt.

In dieser Partie geht es bereits um einiges: Mit einem Sieg wäre die Tür ins Sechzehntelfinale für Kanada wohl bereits durchschritten.

3:00 Uhr Mexiko - Südkorea (LIVE-Ticker >>>)

Wer siegt, ist weiter. Da beide Teams ihr Auftaktspiel für sich entschieden haben, ist ein Sieg im direkten Duell bereits gleichbedeutend mit dem Sechzehntelfinal-Einzug.

Mexiko muss in Zapopan auf Kapitän Cesar Montes verzichten. Er flog beim Eröffnungsspiel gegen Südafrika (2:0) mit Rot vom Feld.

Bereits im Vorfeld gibt es etwas Aufregung: Ein Training Südkoreas soll via Drohne ausgekundschaftet worden sein.

21:00 Uhr: USA - Australien (LIVE-Ticker >>>)

Auch in dieser Partie gilt: Siegen, und das letzte Gruppenspiel wird entspannt. Beide Mannschaften konnten ihren Auftakt für sich entscheiden und können die K.o.-Phase klarmachen.

Die Bilanz zwischen beiden Teams ist ausgeglichen: In drei bisherigen Aufeinandertreffen konnte jedes Team einmal gewinnen, es gab ein Remis. Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober 2025 entschied die USA mit 2:1 für sich.

Geleitet wird das Spiel von einem Deutschen: Felix Zwayer ist als Schiedsrichter im Einsatz.

Programm, 20. Juni (MESZ):

0:00 Uhr: Schottland - Marokko (LIVE-Ticker >>>)

Beide Nationen sind gut in die WM gestartet: Schottland bezwang Haiti 1:0, Marokko trotzte Brasilien ein 1:1 ab.

Damit ist die Ausgangslage klar: Gewinnt Schottland auch sein zweites Gruppenspiel, steht man sicher im Sechzehntelfinale.

Auch Marokko kann mit drei Punkten einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen, hätte dann vier Punkte am Konto - und sogar Chancen auf den Gruppensieg.

2:30 Uhr: Brasilien - Haiti (LIVE-Ticker >>>)

Die "Selecao" ist gegen den Inselstaat der haushohe Favorit: Der Kader des Rekordweltmeisters (928,2 Mio. Euro) ist mehr als zehn Mal so teuer wie jener von Haiti (55,9 Mio. Euro).

Nicht mit dabei sein wird Neymar: Der brasilianische Superstar ist nach einer Wadenverletzung noch nicht matchfit und machte die Reise nach Philadelphia gar nicht erst mit.

Brasilien ist zum Siegen verdammt: Selbst bei einem Remis würde der angepeilte Gruppensieg in ganz weite Ferne rücken.

5:00 Uhr: Türkei - Paraguay (LIVE-Ticker >>>)

Apropos zum Siegen verdammt: Das sind in diesem Duell sowohl die Türkei als auch Paraguay. Beide Nationen haben ihr Auftaktspiel nämlich verloren.

Besonders die Türken unter Vincenzo Montella enttäuschten beim 0:2 gegen Australien auf ganzer Linie. Allerdings machte auch Paraguay beim 1:4 gegen die USA keine gute Figur.

Man sei "völlig überrascht" worden, sagte Stürmer Kerem Aktürkoglu nach der Start-Niederlage der Türken. 30 Torschüsse wurden abgegeben, die vielerorts als Geheimfavorit gehandelte Truppe traf jedoch nicht ins Tor.

19:00 Uhr: Niederlande - Schweden (LIVE-Ticker >>>)

Gruppe F führt nach dem ersten Spieltag überraschend Schweden an, die "Tre Kronor" hatte inferiore Tunesier 5:1 abgeschossen. Mit drei Punkten hat die Truppe von Graham Potter bereits mehr Zähler als in der gesamten WM-Qualifikation (2) gesammelt.

Die Niederlande war dagegen auf Siegkurs, kassierte im Duell mit Japan jedoch zwei Mal den Ausgleich - das 2:2 fiel erst in der 89. Spielminute.

Das letzte Aufeinandertreffen ist bereits neun Jahre her: In der Quali zur WM 2018 feierte die Niederlande daheim einen 2:0-Erfolg. Arjen Robben erzielte beide Tore.

22:00 Uhr: Deutschland - Elfenbeinküste (LIVE-Ticker >>>)

Die DFB-Auswahl hat einen Start nach Maß hingelegt: WM-Neuling Curacao wurde 7:1 deklassiert, Joker Deniz Undav war an drei Toren beteiligt. Dazu verbuchte Kai Havertz einen Doppelpack.

Auch die Elfenbeinküste war erfolgreich, schlug Ecuador in einer engen Partie dank eines späten Treffers von Amad Diallo mit 1:0.

Damit steht fest: Der Sieger dieser Partie steht sicher im Sechzehntelfinale - selbst bei einem Remis ist beiden Teams das Ticket für die K.o.-Phase praktisch sicher.

Der gesamte Spielplan der Fußball-WM 2026 >>>

Alle Tabellen/Gruppen der Fußball-WM 2026 >>>

WM-Tippspiel: Gewinne tolle Preise >>>