In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MEZ/ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) ist WM-Gastgeber Kanada zum zweiten Mal im Einsatz. Am zweiten WM-Gruppenspieltag heißt der Gegner Katar.

Die Kanadier, die erstmals auf den zuletzt angeschlagenen Alphonso Davies bauen können, remisierten im ersten WM-Spiel 1:1 mit Bosnien-Herzegowina.

Ebenso 1:1 endete die Partie Katars gegen die Schweiz. Der überraschende Ausgleich gelang erst in den letzten Minuten der Partie.

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