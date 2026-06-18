Kanada Kanada CAN
Katar Katar QAT
Morgen 00:00 Uhr
1 1.29
X 5.75
2 9.75
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM 2026 heute um Mitternacht: Kanada - Katar

Gelingt Gastgeber Kanada gegen Underdog Katar der erste WM-Sieg der Geschichte? LIVE-Infos:

WM 2026 heute um Mitternacht: Kanada - Katar Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MEZ/ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) ist WM-Gastgeber Kanada zum zweiten Mal im Einsatz. Am zweiten WM-Gruppenspieltag heißt der Gegner Katar.

Die Kanadier, die erstmals auf den zuletzt angeschlagenen Alphonso Davies bauen können, remisierten im ersten WM-Spiel 1:1 mit Bosnien-Herzegowina.

Ebenso 1:1 endete die Partie Katars gegen die Schweiz. Der überraschende Ausgleich gelang erst in den letzten Minuten der Partie.

Ergebnisse/Tabelle der Gruppe B >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Entscheidung um Davies-Einsatz gegen Katar gefallen

Entscheidung um Davies-Einsatz gegen Katar gefallen

FIFA WM
WM-Programm, 18. Juni: Gelingt der Schweiz der erste Sieg?

WM-Programm, 18. Juni: Gelingt der Schweiz der erste Sieg?

FIFA WM
1
WM-Programm, 18. Juni: Gelingt der Schweiz der erste Sieg?

WM-Programm, 18. Juni: Gelingt der Schweiz der erste Sieg?

FIFA WM
WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Tschechien - Südafrika

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Tschechien - Südafrika

FIFA WM
WM 2026 heute: Schweiz - Bosnien-Herzegowina

WM 2026 heute: Schweiz - Bosnien-Herzegowina

FIFA WM
WM 2026 heute: Tschechien - Südafrika

WM 2026 heute: Tschechien - Südafrika

FIFA WM
Die 17 besten WM-Torschützen aller Zeiten

Die 17 besten WM-Torschützen aller Zeiten

FIFA WM
7

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Katar (Team, Fußball) Jesse Marsch Kanada (Team Fußball)