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Kanada CAN
Katar QAT
Morgen 00:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute um Mitternacht: Kanada - Katar
Gelingt Gastgeber Kanada gegen Underdog Katar der erste WM-Sieg der Geschichte? LIVE-Infos:
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MEZ/ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) ist WM-Gastgeber Kanada zum zweiten Mal im Einsatz. Am zweiten WM-Gruppenspieltag heißt der Gegner Katar.
Die Kanadier, die erstmals auf den zuletzt angeschlagenen Alphonso Davies bauen können, remisierten im ersten WM-Spiel 1:1 mit Bosnien-Herzegowina.
Ebenso 1:1 endete die Partie Katars gegen die Schweiz. Der überraschende Ausgleich gelang erst in den letzten Minuten der Partie.
Ergebnisse/Tabelle der Gruppe B >>>