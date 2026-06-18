WM-Programm, 18. Juni: Gelingt der Schweiz der erste Sieg?

Bei der WM haben die letzten Teams ihr erstes Gruppenspiel - und andere spielen bereits die zweite Partie des Turniers.

Ein Überblick über den Zeitplan am 18. Juni:

Programm, 18. Juni (MESZ):

18:00 Uhr: Tschechien - Südafrika (LIVE-Ticker >>>)

Die Tschechen stehen gegen Südafrika bereits etwas unter Zugzwang. Der Auftakt ging mit 1:2 gegen Südkorea nämlich verloren.

Südafrika hat in Spiel zwei ebenfalls einiges gutzumachen. Im Eröffnungsspiel in Mexiko-City kassierte die Mannschaft eine 0:2-Niederlage und präsentierte sich defensiv inferior.

Gleich zwei Südafrikaner können in diesem Spiel nur zuschauen: Yaya Sithole und Themba Zwane fehlen nach Roten Karten im ersten Spiel gesperrt.

21:00 Uhr: Schweiz - Bosnien (LIVE-Ticker >>>)

Alles offen in Gruppe B! Sowohl die beiden Kontrahenten dieser Begegnung als auch Katar und Kanada halten bei je einem Punkt - zum Auftakt gab es jeweils 1:1-Unentschieden. Erste Tendenzen könnte es also am zweiten Spieltag geben!

Die Schweiz hatte sich vor der WM viel vorgenommen - das beste Turnier ihrer Geschichte gaben die "Eidgenossen" als Ziel aus. Würde bedeuten: Die drei Viertelfinaleinzüge 1934, 1938 und 1954 sollen übertroffen werden. Gegen Katar gab es in Spiel Nummer eins kurz vor Ende den Ausgleichstreffer, und von Kapitän Granit Xhaka daraufhin auch herbe Kritik an den Mitspielern. Der Druck liegt in diesem Spiel sicher nicht bei Bosnien, das erst zum zweiten Mal bei einer WM-Endrunde dabei ist.

Für vier Spieler von Bosnien-Herzegowina wird es ein besonderes Spiel. Mit Haris Tabakovic, Ermedin Demirovic, Nikola Katic und Armin Gigovic hat ein Quartett einen engen Bezug zur Schweiz.

Programm, 19. Juni (MESZ:

0:00 Uhr: Kanada - Katar (LIVE-Ticker >>>)

Die Favoritenrolle ist bei diesem Duell klar: Der Marktwert von Co-Gastgeber Kanada beträgt mit fast 200 Millionen Euro fast ein Zehnfaches des Marktwerts von Katar.

Ein erstes Ausrufezeichen gelang den Kataris bereits im ersten Gruppenspiel: Beim 1:1 knöpfte man der mit großen Ambitionen gestarteten Schweiz spät einen Punkt ab. Kanada wird gewarnt sein.

Unklar ist bei Kanada weiterhin der Fitnesszustand von Alphonso Davies - der Kapitän fehlte beim Auftaktspiel verletzt.

In dieser Partie geht es bereits um einiges: Mit einem Sieg wäre die Tür ins Sechzehntelfinale wohl bereits durchschritten.

3:00 Uhr Mexiko - Südkorea (LIVE-Ticker >>>)

Wer siegt, ist weiter. Da beide Teams ihr Auftaktspiel für sich entschieden haben, ist ein Sieg im direkten Duell bereits gleichbedeutend mit dem Sechzehntelfinal-Einzug.

Mexiko muss in Zapopan auf Kapitän Cesar Montes verzichten. Er flog beim Eröffnungsspiel gegen Südafrika (2:0) mit Rot vom Feld.

Bereits im Vorfeld gibt es etwas Aufregung: Ein Training Südkoreas soll via Drohne ausgekundschaftet worden sein.

21:00 Uhr: USA - Australien (LIVE-Ticker >>>)

Auch in dieser Partie gilt: Siegen, und das letzte Gruppenspiel wird entspannt. Beide Mannschaften konnten ihren Auftakt für sich entscheiden und können die K.o.-Phase klarmachen.

Die Bilanz zwischen beiden Teams ist ausgeglichen: In drei bisherigen Aufeinandertreffen konnte jedes Team einmal gewinnen, es gab ein Remis. Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober 2025 entschied die USA mit 2:1 für sich.

Geleitet wird das Spiel von einem Deutschen: Felix Zwayer ist als Schiedsrichter im Einsatz.

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