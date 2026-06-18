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WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Kanada vs. Katar

WM 2026 heute live: Wo läuft Kanada gegen Katar am Freitag ab 0:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Kanada vs. Katar Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag mit dem Spiel Kanada gegen Katar (Freitag, ab 0:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1 & ORF ON. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Donnerstag, 18.06., 18:00 Uhr: Tschechien vs. Südafrika

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Donnerstag, 18.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Freitag, 19.06., 00:00 Uhr: Kanada vs. Katar

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Freitag, 19.06., 03:00 Uhr: Mexiko vs. Südkorea

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Alle Tabellen der WM 2026 >>>

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