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Schwere Verletzung! Schockmoment für Kanada

Nach einem Foul zieht sich Ismaël Koné augenscheinlich einen Bruch zu. Das Duell mit Katar muss minutenlang unterbrochen werden.

Schwere Verletzung! Schockmoment für Kanada Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Der Kantersieg von Kanada über Katar geht mit einem dicken Wermutstropfen für den Co-Gastgeber einher.

Ismaël Koné zieht sich zu Beginn der zweiten Hälfte eine schwere Verletzung zu. Assim Madibo erwischt den 24-Jährigen bei einem Tackling so unglücklich am linken Fuß, dass ein Bruch sofort ersichtlich ist.

Für die minutenlange Behandlung des Sassuolo-Mittelfeldspielers bilden seine Kollegen einen abschirmenden Kreis um ihn. Auch "Übeltäter" Madibo scheint schockiert, bekommt zumindest den Ausschluss gegen ihn dem Anschein nach nicht sofort mit.

Letztendlich wird Koné relativ gefasst wirkend unter Beifall der Zuschauer abtransportiert.

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