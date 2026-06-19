ÖFB-Analyse: Die Sprinter und die Dauerläufer

Fußball auf höchstem Niveau ist intensive Belastung.

Knapp über 120 Kilometer haben die ÖFB-Kicker gemeinsam beim 3:1-Sieg gegen Jordanien zum WM-Auftakt zurückgelegt. Das sind fast drei Marathons.

Logischerweise wird beim Kicken aber nicht in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit gelaufen, stattdessen wechseln sich lockerer Trab, Läufe in mittlerer Intensität und Sprints ab.

LAOLA1 hat die Zahlen vom Jordanien-Spiel: