ÖFB-Analyse: Die Sprinter und die Dauerläufer

Spieler
Distanz (km)
Distanz Sprints (km)
Anteil Sprints (%)
Sprints
M. SABITZER
10.94
1.13
10.4
69
K. LAIMER
11.95
1.23
10.3
67
S. POSCH
11.97
1.20
10.0
60
R. SCHMID
9.45
0.83
8.8
45
P. MWENE
7.50
0.80
10.6
41
N. SEIWALD
11.72
0.75
6.4
38
P. LIENHART
10.67
0.56
5.3
33
S. KALAJDZIC
5.54
0.42
7.6
30
X. SCHLAGER
7.33
0.45
6.2
29
D. ALABA
6.54
0.39
6.0
21
M. ARNAUTOVIC
5.14
0.24
4.6
19
C. CHUKWUEMEKA
4.50
0.39
8.6
19
P. WANNER
4.58
0.28
6.1
19
K. DANSO
4.03
0.21
5.3
14
P. WIMMER
2.22
0.31
13.8
14
A. SCHLAGER
6.28
0.11
1.7
8
Als Sprints zählen Läufe ab einer Geschwindigkeit von 20 km/h
Stefan Posch hat mit 11,97 Kilometern die weiteste Distanz zurückgelegt, Konrad Laimer ist gerade mal 20 Meter weniger gelaufen, auch Nicolas Seiwald bewegt sich in diesem Bereich.
Mehr als einen Kilometer im Sprint haben Laimer, Posch und Sabitzer zurückgelegt. Bei diesem Trio liegt der Anteil der im Sprint zurückgelegten Distanz ebenso wie bei Phillipp Mwene auch bei über zehn Prozent.
Goalie Schlager legte über 6 Kilometer zurück
Insgesamt am öftesten gesprintet ist Sabitzer, nämlich 69 Mal.
Erstaunlich ist der Bewegungsradius von Goalie Alexander Schlager, der mit über sechs Kilometern in 90 Minuten sogar mehr unterwegs war als Marko Arnautovic, dem aber nur die Hälfte der Zeit zur Verfügung stand.
Spieler
Top Speed (km/h)
K. LAIMER
34.1
M. SABITZER
33.6
N. SEIWALD
32.7
R. SCHMID
32.5
S. POSCH
32.4
P. LIENHART
32.1
D. ALABA
31.2
P. MWENE
30.8
P. WIMMER
30.3
A. SCHLAGER
30.1
K. DANSO
29.7
S. KALAJDZIC
29.5
C. CHUKWUEMEKA
29.4
M. ARNAUTOVIC
28.8
P. WANNER
27.9
X. SCHLAGER
27.0
Den höchsten Speed gegen Jordanien erreichte Laimer, er war 34,1 km/h schnell.
Goalie Schlager beschleunigte bei einem Sprint auf starke 30,1 km/h und findet sich somit sogar im Mittelfeld wieder.