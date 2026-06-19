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ÖFB-Analyse: Die Sprinter und die Dauerläufer

Welcher ÖFB-Kicker hat gegen Jordanien die meisten Meter zurückgelegt? Wer die meisten Sprints angezogen?

ÖFB-Analyse: Die Sprinter und die Dauerläufer Foto: © IMAGO / EPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Fußball auf höchstem Niveau ist intensive Belastung.

Knapp über 120 Kilometer haben die ÖFB-Kicker gemeinsam beim 3:1-Sieg gegen Jordanien zum WM-Auftakt zurückgelegt. Das sind fast drei Marathons.

Logischerweise wird beim Kicken aber nicht in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit gelaufen, stattdessen wechseln sich lockerer Trab, Läufe in mittlerer Intensität und Sprints ab.

LAOLA1 hat die Zahlen vom Jordanien-Spiel:

Spieler

Distanz (km)

Distanz Sprints (km)

Anteil Sprints (%)

Sprints

M. SABITZER

10.94

1.13

10.4

69

K. LAIMER

11.95

1.23

10.3

67

S. POSCH

11.97

1.20

10.0

60

R. SCHMID

9.45

0.83

8.8

45

P. MWENE

7.50

0.80

10.6

41

N. SEIWALD

11.72

0.75

6.4

38

P. LIENHART

10.67

0.56

5.3

33

S. KALAJDZIC

5.54

0.42

7.6

30

X. SCHLAGER

7.33

0.45

6.2

29

D. ALABA

6.54

0.39

6.0

21

M. ARNAUTOVIC

5.14

0.24

4.6

19

C. CHUKWUEMEKA

4.50

0.39

8.6

19

P. WANNER

4.58

0.28

6.1

19

K. DANSO

4.03

0.21

5.3

14

P. WIMMER

2.22

0.31

13.8

14

A. SCHLAGER

6.28

0.11

1.7

8

Als Sprints zählen Läufe ab einer Geschwindigkeit von 20 km/h

Stefan Posch hat mit 11,97 Kilometern die weiteste Distanz zurückgelegt, Konrad Laimer ist gerade mal 20 Meter weniger gelaufen, auch Nicolas Seiwald bewegt sich in diesem Bereich.

Mehr als einen Kilometer im Sprint haben Laimer, Posch und Sabitzer zurückgelegt. Bei diesem Trio liegt der Anteil der im Sprint zurückgelegten Distanz ebenso wie bei Phillipp Mwene auch bei über zehn Prozent.

Goalie Schlager legte über 6 Kilometer zurück

Insgesamt am öftesten gesprintet ist Sabitzer, nämlich 69 Mal.

Erstaunlich ist der Bewegungsradius von Goalie Alexander Schlager, der mit über sechs Kilometern in 90 Minuten sogar mehr unterwegs war als Marko Arnautovic, dem aber nur die Hälfte der Zeit zur Verfügung stand.

Spieler

Top Speed (km/h)

K. LAIMER

34.1

M. SABITZER

33.6

N. SEIWALD

32.7

R. SCHMID

32.5

S. POSCH

32.4

P. LIENHART

32.1

D. ALABA

31.2

P. MWENE

30.8

P. WIMMER

30.3

A. SCHLAGER

30.1

K. DANSO

29.7

S. KALAJDZIC

29.5

C. CHUKWUEMEKA

29.4

M. ARNAUTOVIC

28.8

P. WANNER

27.9

X. SCHLAGER

27.0

Den höchsten Speed gegen Jordanien erreichte Laimer, er war 34,1 km/h schnell.

Goalie Schlager beschleunigte bei einem Sprint auf starke 30,1 km/h und findet sich somit sogar im Mittelfeld wieder.

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