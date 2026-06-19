Historischer Kantersieg! Kanada mit einem Bein in der K.-o.-Phase

Kanada gewinnt sein zweites Spiel der WM-Gruppe B gegen Katar klar mit 6:0 und übernimmt damit die Tabellenführung.

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Nach den Remis zum Auftakt stehen beide Nationen vor einer historischen Chance. Sowohl Kanada als auch Katar warten vor diesem Duell noch auf ihren ersten WM-Sieg überhaupt. Im direkten Vergleich lassen die Nordamerikaner jedoch von Beginn an keinen Zweifel daran, wer diesem Ziel näher ist.

Zwar sorgen die Kataris bereits nach wenigen Sekunden für einen ersten Vorstoß über Akram Afif und Edmilson Junior, wirklich gefährlich wird es aber nicht. Danach übernimmt Kanada das Kommando.

Jonathan David prüft Mahmud Abunada nach einer Ecke erstmals ernsthaft (7.), ehe die Gastgeber wenig später in Führung gehen. Nach einer zunächst geklärten Standardsituation landet der Ball vor den Füßen von Cyle Larin, der den Abpraller zum 1:0 verwertet (16.).

Kanada spielt sich in einen Rausch

Die Mannschaft von Jesse Marsch bleibt am Drücker und legt nach. Tajon Buchanans Distanzschuss wird abgefälscht und landet perfekt bei David, der technisch anspruchsvoll per Volley zum 2:0 einschießt (29.).

Kurz darauf wird die Partie endgültig zu einer einseitigen Angelegenheit. Buchanan enteilt seinem Gegenspieler Homam Elamin und wird auf dem Weg zum Tor zu Fall gebracht. Nach VAR-Intervention wird der zunächst gegebene Elfmeter zurückgenommen, Elamin sieht wegen einer Notbremse außerhalb des Strafraums aber die Rote Karte (33.).

In Überzahl schnürt Kanada Katar nun tief in der eigenen Hälfte ein. Buchanan, David und Alistair Johnston vergeben zunächst weitere gute Möglichkeiten, ehe David kurz vor der Pause seinen Doppelpack schnürt. Nach einem Kopfball von Derek Cornelius staubt der Lille-Stürmer zum 3:0 ab (45.+3).

Der Halbzeitstand schmeichelt den Gästen dabei sogar noch. Kanada hätte bereits deutlich höher führen können.

Doppelte Unterzahl und emotionaler Saliba-Treffer

Auch nach dem Seitenwechsel gibt es für Katar kaum ein Entkommen. Die Mannschaft von Julen Lopetegui verteidigt phasenweise mit einer Siebenerkette direkt vor dem eigenen Tor und versucht lediglich, weiteren Schaden zu vermeiden.

Für einen Schockmoment sorgt dann eine schwere Verletzung von Ismael Koné. Nach einem harten Foul von Assim Madibo muss der Mittelfeldspieler behandelt und schließlich auf einer Trage vom Feld gebracht werden. Madibo sieht für sein Einsteigen die Rote Karte, Katar ist damit nur noch zu neunt (54.).

Kanada braucht einige Minuten, um sich nach der langen Unterbrechung wieder zu sammeln. Dann setzt der eingewechselte Nathan Saliba ein emotionales Zeichen. Der Mittelfeldspieler verwandelt einen Freistoß sehenswert zum 4:0 (64.) und widmet seinen Treffer dem verletzten Koné.

In der Schlussphase wird das Debakel für Katar komplett. Joker Jacob Shaffelburg bringt den Ball gefährlich vor das Tor, Mohamed Al Manai befördert ihn beim Klärungsversuch unglücklich ins eigene Netz (75.).

Den Schlusspunkt setzt schließlich Jonathan David. Nach einem Abschluss von Nathan Saliba landet der Ball etwas glücklich vor den Füßen des Stürmers, der sich diese Gelegenheit nicht entgehen lässt und seinen Dreierpack zum 6:0-Endstand schnürt (90+2.).

Damit feiert Kanada nicht nur den ersten WM-Sieg der Verbandsgeschichte, sondern auch den höchsten Erfolg bei einer Weltmeisterschaft. Es ist auch der höchste Sieg einer Nation des nordamerikanischen Verbands CONCACAF bei einer WM.

Mit vier Punkten übernehmen die Nordamerikaner die Tabellenführung in Gruppe B vor der ebenfalls bei vier Zählern haltenden Schweiz. Katar bleibt mit einem Punkt Tabellenletzter und steht vor dem abschließenden Gruppenspiel bereits unter Druck.

Für Kanada geht es am Mittwoch (21:00 Uhr MESZ) gegen die Schweiz um den Gruppensieg. Katar trifft zeitgleich auf Bosnien-Herzegowina und benötigt dringend einen Sieg, um die Chance auf das Sechzehntelfinale zu wahren.

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