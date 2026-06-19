Schlimmer Patzer! Mexiko löst erstes Ticket für die K.o.-Phase

Mexiko gewinnt am zweiten Spieltag der WM-Gruppe A gegen Südkorea mit 1:0 und steht damit als Gruppensieger sowie Teilnehmer am Sechzehntelfinale fest.

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Vor heimischer Kulisse in Guadalajara treffen die beiden Auftaktsieger der Gruppe A aufeinander. Während Mexiko mit einem Erfolg gegen Südafrika in das Turnier gestartet ist, bezwang Südkorea zum Auftakt Tschechien. Entsprechend groß ist die Bedeutung dieses Duells, denn der Sieger würde die Tür zum Gruppensieg weit aufstoßen.

Die Mexikaner übernehmen von Beginn an die Initiative. Das Team von Javier Aguirre tritt physisch präsent auf, kontrolliert weite Strecken der ersten Halbzeit und verzeichnet deutlich mehr Ballbesitz. Wirklich gefährlich wird "El Tri" zunächst aber nicht.

Alvarado sorgt nach sieben Minuten mit einem harmlosen Distanzschuss für den ersten Abschluss der Partie. Auf der Gegenseite sorgt Heung-min Son nach einem langen Ball hinter die Abwehr für Aufregung. Der Superstar lupft den herausstürmenden Raúl Rangel zwar sehenswert, steht beim Zuspiel aber knapp im Abseits. Zudem verhindert Edson Álvarez mit einer spektakulären Rettungstat auf der Linie den Einschlag (16.).

Rasenschach statt Spektakel

Die größte mexikanische Möglichkeit vor der Pause hat Julián Quiñones. Nach einer Flanke von Roberto Alvarado setzt der Angreifer einen wuchtigen Kopfball auf das Tor, doch Seung-gyu Kim reagiert stark und hält fest (20.).

Ansonsten bestimmen Taktik und Vorsicht das Geschehen. Südkorea findet offensiv kaum Lösungen, während Mexiko trotz Feldüberlegenheit selten Lücken in der kompakten Defensive der Asiaten findet. Erst kurz vor der Pause wird es noch einmal gefährlich, als Jae-sung Lee eine punktgenaue Flanke von Moon-hwan Kim nur um Zentimeter verpasst (45.).

Mit einem xG-Wert von jeweils lediglich 0,11 geht es torlos in die Kabinen. Kein anderes Spiel dieser WM bot in den ersten 45 Minuten bislang weniger Offensivaktionen.

Kim-Patzer bringt Mexiko auf die Siegerstraße

Kurz nach Wiederbeginn nimmt die Partie Fahrt auf. Zunächst trifft Jesús Gallardo nach einem starken Steckpass von Luis Romo aus spitzem Winkel nur das Außennetz (49.).

Eine Minute später fällt dann die Entscheidung. Nach einer Flanke von Quiñones bringt Raúl Jiménez eine Bogenlampe per Kopf in Richtung Tor. Südkoreas Schlussmann Kim scheint die Situation bereits geklärt zu haben, kollidiert beim Fangen aber mit einem Mitspieler und lässt den Ball fallen. Luis Romo reagiert am schnellsten und schiebt zum 1:0 ins verwaiste Tor ein (50.).

Die Südkoreaner wirken nach dem Rückstand ideenlos. Auch Superstar Son kann kaum Akzente setzen und wird wenig später überraschend ausgewechselt. Mexiko verteidigt die Führung hingegen äußerst souverän und lässt den Asiaten kaum Räume.

Die beste Gelegenheit auf die Vorentscheidung vergibt Jiménez, der nach einer starken Hereingabe von Quiñones aus spitzem Winkel an Kim scheitert (75.). Wenig später verhindert der koreanische Keeper mit einer Glanzparade gegen Obed Vargas das 0:2 (85.).

Rangel hält Platz 1 fest

Fast aus dem Nichts kommt Südkorea in der Schlussphase doch noch zur großen Ausgleichschance. Nach einer Flanke von der linken Seite steigt Joker Gue-sung Cho zum Kopfball hoch, doch Raúl Rangel zeigt eine starke Parade und bewahrt seine Mannschaft vor dem späten Gegentor (87.).

Es bleibt beim knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg für Mexiko. Die Gastgeber feiern damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel und stehen mit sechs Punkten als erstes Team dieser WM fix im Sechzehntelfinale. Südkorea bleibt bei drei Zählern und muss im abschließenden Gruppenspiel gegen Südafrika nachlegen.

Für Mexiko geht es am kommenden Donnerstag (3:00 Uhr MESZ) gegen Tschechien weiter. Südkorea trifft zeitgleich auf Südafrika.

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