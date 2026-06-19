Kanada CAN
Katar QAT
Endstand
6:03:0 , 3:0
-
Cyle Larin
- Jonathan David
- Jonathan David
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Nathan-Dylan Saliba
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Mohammed Al-Manai e
- Jonathan David
NEWS
VIDEO: Halbes Dutzend! Kanada schenkt neun Kataris ein
Der Co-Gastgeber fährt den ersten Sieg seiner WM-Geschichte in überzeugender Manier ein.
Tor-Show mit Wermutstropfen vom Co-Gastgeber: Kanada schießt neun Kataris 6:0 ab, muss dabei aber die schmerzhafte und schwere Verletzung von Ismaël Koné hinnehmen. Spielbericht >>>
Es ist nicht nur der erste Sieg in der WM-Geschichte Kanadas, das zuvor zweimal erfolglos an Endrunden teilnahm.
Mehr als vier Tore konnte auch noch nie ein CONCACAF-Mitglied in einem WM-Spiel erzielen.