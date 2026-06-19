VIDEO: Halbes Dutzend! Kanada schenkt neun Kataris ein

Tor-Show mit Wermutstropfen vom Co-Gastgeber: Kanada schießt neun Kataris 6:0 ab, muss dabei aber die schmerzhafte und schwere Verletzung von Ismaël Koné hinnehmen. Spielbericht >>>

Es ist nicht nur der erste Sieg in der WM-Geschichte Kanadas, das zuvor zweimal erfolglos an Endrunden teilnahm.

Mehr als vier Tore konnte auch noch nie ein CONCACAF-Mitglied in einem WM-Spiel erzielen.

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