WM-Update: Die Überraschungen gehen weiter!

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange!

Während in Europa geschlafen wird, wird in Amerika fleißig Fußball gespielt. Damit ihr immer up to date seid, haben wir die wichtigsten WM-News der vergangenen Nacht für euch zusammengefasst.

WM-Update:

Nach Katar und Kap Verde sorgt Saudi-Arabien für die nächste kleine Sensation bei dieser WM. Die Pausenführung der Saudis kann Uruguay zwar noch ausgleichen, es bleibt aber beim 1:1.

Zum Spielbericht und den Toren im Video >>>

Ein australischer Video-Schiedsrichter zeigte bei der TV-Übertragung zwischen Deutschland und Curacao das 👌-Symbol, was im Nachgang zu einer Debatte um die "White-Power"-Bewegung führte.

Shaun Evans beteuert seine Unschuld und spricht von einem unwillkürlichen, unterbewussten Zucken >>>

Ralf Rangnick und Michael Gregoritsch sprechen über den ersten ÖFB-Gegner Jordanien. Allen voran das Thema Restverteidigung steht im Fokus.

Das erwartet Rangnick vom WM-Start gegen Jordanien >>>

Jordaniens Teamchef lobt das ÖFB-Team vor dem WM-Duell und bezeichnet die Rangnick-Elf als "eines der stärksten Teams der WM".

Wie der ÖFB-Auftaktgegner auf das Spiel blickt und wer laut Sellami der Star Österreichs ist >>>

Ein ehemaliger LigaZwa-Kicker trifft beim 2:2-Remis zwischen Neuseeland und Iran doppelt.

Zum Spielbericht und den Toren im Video >>>