WM-Update: Die Überraschungen gehen weiter!
In der fünften Nacht war wieder einiges los. Nach Katar punkten auch die Saudis unerwartet, selbst Neuseeland verhindert eine Niederlage. Und es gibt ÖFB-News. Das WM-Update:
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange!
Während in Europa geschlafen wird, wird in Amerika fleißig Fußball gespielt. Damit ihr immer up to date seid, haben wir die wichtigsten WM-News der vergangenen Nacht für euch zusammengefasst.
WM-Update:
Nach Katar und Kap Verde sorgt Saudi-Arabien für die nächste kleine Sensation bei dieser WM. Die Pausenführung der Saudis kann Uruguay zwar noch ausgleichen, es bleibt aber beim 1:1.
Zum Spielbericht und den Toren im Video >>>
Ein australischer Video-Schiedsrichter zeigte bei der TV-Übertragung zwischen Deutschland und Curacao das 👌-Symbol, was im Nachgang zu einer Debatte um die "White-Power"-Bewegung führte.
Shaun Evans beteuert seine Unschuld und spricht von einem unwillkürlichen, unterbewussten Zucken >>>
Ralf Rangnick und Michael Gregoritsch sprechen über den ersten ÖFB-Gegner Jordanien. Allen voran das Thema Restverteidigung steht im Fokus.
Das erwartet Rangnick vom WM-Start gegen Jordanien >>>
Jordaniens Teamchef lobt das ÖFB-Team vor dem WM-Duell und bezeichnet die Rangnick-Elf als "eines der stärksten Teams der WM".
Wie der ÖFB-Auftaktgegner auf das Spiel blickt und wer laut Sellami der Star Österreichs ist >>>
Ein ehemaliger LigaZwa-Kicker trifft beim 2:2-Remis zwischen Neuseeland und Iran doppelt.