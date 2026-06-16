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WM-Update: Die Überraschungen gehen weiter!

In der fünften Nacht war wieder einiges los. Nach Katar punkten auch die Saudis unerwartet, selbst Neuseeland verhindert eine Niederlage. Und es gibt ÖFB-News. Das WM-Update:

WM-Update: Die Überraschungen gehen weiter! Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange!

Während in Europa geschlafen wird, wird in Amerika fleißig Fußball gespielt. Damit ihr immer up to date seid, haben wir die wichtigsten WM-News der vergangenen Nacht für euch zusammengefasst.

WM-Update:

  • Nach Katar und Kap Verde sorgt Saudi-Arabien für die nächste kleine Sensation bei dieser WM. Die Pausenführung der Saudis kann Uruguay zwar noch ausgleichen, es bleibt aber beim 1:1.

Zum Spielbericht und den Toren im Video >>>

  • Ein australischer Video-Schiedsrichter zeigte bei der TV-Übertragung zwischen Deutschland und Curacao das 👌-Symbol, was im Nachgang zu einer Debatte um die "White-Power"-Bewegung führte.

Shaun Evans beteuert seine Unschuld und spricht von einem unwillkürlichen, unterbewussten Zucken >>>

Das erwartet Rangnick vom WM-Start gegen Jordanien >>>

  • Jordaniens Teamchef lobt das ÖFB-Team vor dem WM-Duell und bezeichnet die Rangnick-Elf als "eines der stärksten Teams der WM".

Wie der ÖFB-Auftaktgegner auf das Spiel blickt und wer laut Sellami der Star Österreichs ist >>>

  • Ein ehemaliger LigaZwa-Kicker trifft beim 2:2-Remis zwischen Neuseeland und Iran doppelt.

Zum Spielbericht und den Toren im Video >>>

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