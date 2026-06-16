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Jordanien-Coach: ÖFB "eines der stärksten Teams der WM"

Jamal Sellami schwärmt in hohen Tönen von Österreich und bezeichnet einen Spieler als "Dynamo" der Mannschaft.

Jordanien-Coach: ÖFB "eines der stärksten Teams der WM" Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © APA
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Jordaniens Teamchef Jamal Sellami hat die österreichische Nationalmannschaft vor dem WM-Duell am Mittwoch (ab 6 Uhr im LIVE-Ticker) in Santa Clara in den höchsten Tönen gelobt.

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"Österreich hat eines der stärksten Teams bei dieser WM. Natürlich haben andere große Stars, aber bei ihnen ist die Mannschaft und auch der Trainer der Star", erklärte der 55-Jährige auf der Abschluss-Pressekonferenz im San Francisco Bay Area Stadium.

Sabitzer der "Dynamo"

Die ÖFB-Auswahl verfüge über viel Erfahrung und ein hohes Maß an Qualität.

"Sie sind sehr effizient, wenn sie angreifen, und auch wenn sie manchmal in der Abwehr Fehler machen, bekommen sie nicht viele Tore", meinte Sellami. Der Marokkaner bezeichnete Marcel Sabitzer als den "Dynamo" der ÖFB-Equipe. "Aber Österreich hat auch noch weitere hervorragende Mittelfeldspieler und Stürmer."

Bisher starkes Abschneiden der Asiaten als "Quelle der Motivation"

Die Jordanier stehen gegen Österreich vor dem ersten WM-Spiel ihrer Geschichte.

"Dass wir dabei sind, ist schon eine Art Ruhm", sagte Sellami, der sich über das bisher gute Abschneiden der asiatischen Teams bei dieser Endrunde freute. "Das ist für uns eine Quelle der Motivation. Ihre Ergebnisse sind ermutigend."

"Kein Druck, eher Stolz"

Nun hoffen auch die Jordanier auf einen erfolgreichen Start. "Das erste Spiel ist sehr wichtig und hat Auswirkungen auf die Leistungen in den nächsten Spielen", betonte Sellami. Sein Kapitän Ehsan Haddad verspürt große Vorfreude auf die Partie.

"Wir empfinden keinen Druck, eher Stolz. Für uns ist es ein Traum, hier teilzunehmen", erklärte der 32-Jährige.

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