Saudi Arabien Saudi Arabien KSA Uruguay Uruguay URU
Endstand
1:1
1:0 , 0:1
  • Abdulelah Al Amri
  • Maxi Araujo
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Nächster Weltmeister strauchelt: Saudis holen Punkt gegen Uruguay

Mit einer defensiv stabilen Leistung hält der Außenseiter die Führung lange genug aufrecht, um zumindest einen Punkt mitzunehmen.

Nächster Weltmeister strauchelt: Saudis holen Punkt gegen Uruguay Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Auch der zweite Favorit der Gruppe H lässt im ersten Spiel der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 Federn: Uruguay kommt gegen Saudi-Arabien nur zu einem 1:1.

Und damit ist der zweifache Weltmeister sogar gut bedient, denn die Südamerikaner können keineswegs überzeugen.

Nach einer von Fehlpässen geprägten Anfangsphase werden die Saudis nach rund einer halben Stunde mutiger. Geburtstagsmann Muslera kann gegen Al Amri erst noch klären (38.), drei Minuten später klingelt es: Nach einer Ecke klärt der Torhüter den Ball vor dessen Füße, der Verteidiger schiebt zur Führung für den Außenseiter ein.

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Nach der Pause aufgewacht

Erst nach der Halbzeit reißt Uruguay die Spielkontrolle an sich.

Al Owais pariert einen Ugarte-Schuss aus der zweiten Reihe an die Stange (60.), wird dann von Valverde per Freistoß geprüft (66.).

Erst nach 80 Minuten muss der Schlussmann eines saudischen Zweitligisten hinter sich greifen: Er kann einen Kopfball von Vinas nur zu Araujo abwehren, der zum Ausgleich trifft.

Mit dem zweiten Remis der Gruppe halten alle vier Teams bei einem Punkt. Uruguay und Saudi-Arabien liegen durch das 1:1 vor Spanien und Kap Verde nach deren 0:0.

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