Neuseeland holt Punkt gegen den Iran

Iran und Neuseeland trennen sich im zweiten Spiel der Gruppe G mit 2:2.

Das Spiel beginnt mit viel Tempo. Bereits in Minute sechs zieht Yousefi ab, der neuseeländische Keeper kann jedoch klären.

Nahezu im Gegenzug (7.) nutzt der Ex-SKN-Spieler Just die erste Chance. Er bringt Neuseeland in Führung. Beiranvand hat keine Chance und muss hinter sich greifen.

Das Team kommt nach rund einer Viertelstunde durch Wood erneut gefährlich vor das Tor. Er hat die Möglichkeit auf das 2:0, vergibt jedoch. Später (23.) bewahrt die Stange Neuseeland nach einem Konter und anschließendem Schuss von Taremi vor dem Ausgleich.

Iran gleicht aus

Es geht chancenreich weiter, Ghoddos verfehlt aus rund 30 Metern das leere Tor, besser macht es wenig später Rezaeian. Der Iran kommt immer besser ins Spiel und kann sich in der Folge belohnen (32.).

Den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzt ein vermeintliches Tor. Nemati steht bei der Flanke im Abseits. Damit geht es mit einem leistungsgerechten 1:1 in die Pause.

Neuseeland jubelt erneut früh

Die zweite Halbzeit beginnt erneut durch einen frühen Schlag der Neuseeländer. Just erzielt nach einem Doppelpass mit Wood sein zweites Tor (55.).

Die Freude hält jedoch nicht lange an. Mohebi erzielt mit Hilfe des Innenpfostens das 2:2 (64.).

Die letzte Chance im Spiel hat Neuseeland kurz vor Schluss (90.+3). Der Ball will jedoch nicht ins Tor, somit bleibt es beim 2:2.

In Gruppe G halten damit alle Teams bei einem Punkt.