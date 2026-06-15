WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt?

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nimmt Fahrt auf!

Ein Überblick über den Zeitplan:

0:00 Uhr: Saudi-Arabien - Uruguay (LIVE-Ticker >>>)

Saudi-Arabien überraschte bei der vergangenen WM 2022 mit einem 2:1-Sieg gegen den späteren Weltmeister Argentinien, schied dennoch in der Vorrunde aus.

Uruguay ist zweifacher Weltmeister (1930, 1950), bei der letzten WM schafften sie es jedoch nicht über die Gruppenphase hinaus.

3:00 Uhr: Iran - Neuseeland (LIVE-Ticker >>>)

Neuseeland blieb bei seiner letzten WM-Teilnahme 2010 ungeschlagen, schied allerdings mit drei Remis in der Vorrunde aus. Auf einen Sieg bei einer WM warten die "Kiwis" noch.

Iran schaffte es bei sechs WM-Teilnahmen noch nie über die Gruppenphase hinaus.

21:00 Uhr: Frankreich - Senegal (LIVE-Ticker >>>)

Für Senegal ist es die vierte WM-Teilnahme. Bei der WM-Premiere 2002 überraschte man auf Anhieb mit einem 1:0-Sieg im Eröffnungsspiel gegen dem amtierenden Weltmeister Frankreich.

Mit Nationaltrainer Didier Deschamps sowie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, N'Golo Kanté und Lucas Hernandez sind noch fünf Weltmeister von 2018 bei dieser WM dabei.

Frankreich ist bei der WM 2026 einer der absoluten Top-Favoriten. Bei den vergangenen zwei Weltmeisterschaften stand man immer in Finale, 2018 wurde man Weltmeister.

0:00 Uhr: Irak - Norwegen (LIVE-Ticker >>>)

Die Mannschaft von Trainer Stale Solbakken wird als Geheimfavorit gehandelt und von Superstar Erling Haaland angeführt.

Norwegen bestreitet seine erste WM seit dem Achtelfinal-Aus 1998.

Die Nation aus der asiatischen Konföderation ist erstmals seit 1986 wieder bei einer WM dabei.

Der Irak qualifzierte sich als 48. und letztes Team für die WM. 21 Qualifikationsspiele mussten absolviert werden.

3:00 Uhr: Argentinien - Algerien (LIVE-Ticker >>>)

Es ist die fünfte WM-Teilnahme der Mannschaft von Teamchef Vladimir Petkovic. Zuletzt war Algerien 2014 (Achtelfinale) dabei.

Algerien reist mit Selbstvertrauen zur WM, gewann die letzten beiden Testspiele gegen Bolivien (4:0) und die Niederlande (1:0).

Es könnte der letzte Tanz von Lionel Messi sein - "La Pulga" erzielte bei der WM-Generalprobe gegen Island alle drei Tore.

Auf dem Weg zum WM-Titel 2022 verlor Argentinien das Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien mit 1:2.

6:00 Uhr: Österreich - Jordanien (LIVE-Ticker >>>)

Die wohl talentierteste Generation der jordanischen Fußball -Geschichte hat 2024 den Einzug ins Finale der Asienmeisterschaft geschafft. Das Endspiel gegen Katar wurde 1:3 verloren.

Jordanien hat sich erstmals für eine WM qualifiziert, verlor die letzten zwei Testspiele gegen die Schweiz (1:4) und Kolumbien (0:2).

Vor dem WM-Auftakt hat Teamchef Ralf Rangnick seinen Vertrag bis zur EURO 2028 verlängert.

Das ÖFB-Team bestreitet gegen den Weltranglisten-63. sein erstes WM-Spiel seit 28 Jahren.

19:00 Uhr: Portugal - DR Kongo (LIVE-Ticker >>>)

Portugal steht vor der siebten WM-Teilnahme in Folge - ein WM-Titel sprang für den Europameister von 2016 noch nicht heraus. Die beste Platzierung war ein 3. Platz 1966.

Superstar Cristiano Ronaldo wird zum sechsten Mal an einer WM teilnehmen. Bei seiner voraussichtlich letzten Endrunde könnte der 41-Jährige den legendären Eusebio als WM-Rekordtorschützen Portugals ein- bzw. überholen. Ihm fehlt noch ein Tor.

Gegen die Demokratische Republik Kongo ist die "Selecao" klarer Favorit - der Weltranglisten-46. sprang als vorletztes Team auf den WM-Zug auf.