Was Rangnick vom WM-Start gegen Jordanien erwartet

Die WM 2026 hatte in den ersten Tagen schon einige Überraschungen zu bieten.

Das ÖFB-Team hat keine Lust darauf, gegen Jordanien Teil einer solchen zu sein (Mi., ab 6 Uhr, im LIVE-Ticker).

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Die Favoritenrolle zählt nichts

David Alaba und Co. gegen als Favorit in das erste Gruppenspiel. Rangnicks Aber: "Die Spiele haben nochmal gezeigt, wie viel man auf Favoritenrollen oder FIFA-Weltranglistenplätze geben kann."

Warnschuss habe sein Team keinen gebraucht. "Die wissen, was für ein Gegner da auf uns zukommt", sagt der Teamchef.

Die große Unbekannte Jordanien wird eben nur von jenen unterschätzt, für die sie eine Unbekannte ist. Das Trainerteam des ÖFB hat den Auftaktgegner aber freilich bis ins letzte Detail analysiert.

Eindringliche Warnungen

Rangnick warnt: "Dieser Gegner wird nur von denjenigen, die sich noch nicht so intensiv mit ihm beschäftigt haben wie wir, als leicht beschrieben. Das hat nichts mit San Marino oder den Färöern zu tun. Das ist alles andere als Laufkundschaft, gegen die man im Vorbeigehen gewinnt, gegen die es nur darum geht, wie hoch man gewinnt. Das ist überhaupt nicht der Fall."