Joker-Gala! Senegal fertigt Irak ab und darf weiter hoffen

Der Senegal gewinnt am letzten Spieltag der WM-Gruppe I mit 5:0 gegen den Irak und wahrt damit seine Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase.

Vor dem Anpfiff ist die Ausgangslage klar: Frankreich und Norwegen haben die ersten beiden Plätze bereits sicher, im direkten Duell zwischen Senegal und Irak geht es nur noch um Rang drei.

Während die Afrikaner mit einem möglichst hohen Sieg ihre Chancen auf einen Platz unter den besten Gruppendritten verbessern wollen, benötigt der Irak praktisch ein Fußball-Wunder.

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Diarra trifft früh, Sulaka fliegt vom Platz

Der Senegal legt entsprechend engagiert los. Bereits in der vierten Minute fällt die frühe Führung. Nach einem Eckball von Lamine Camara kommt Abdoulaye Seck zum Kopfball, den Habib Diarra noch entscheidend abfälscht. Irak-Schlussmann Ahmed Basil Fadhil ist chancenlos.

Nur wenige Minuten später wird die Aufgabe für den Außenseiter noch schwieriger. Rebin Sulaka bringt Sadio Mane als letzter Mann zu Fall und sieht zunächst nur Gelb. Nach VAR-Intervention korrigiert Schiedsrichter Anthony Taylor seine Entscheidung und zeigt die Rote Karte (12.).

Die Senegalesen kontrollieren die Partie in Überzahl, tun sich gegen tief stehende Iraker aber überraschend schwer. Mane scheitert mit einem Freistoß an Fadhil (14.), Ismaila Sarr trifft nur das Außennetz (17.) und auch Ismail Jakobs verfehlt das Tor knapp (33.).

Der Irak verteidigt leidenschaftlich und kommt kurz vor der Pause beinahe durch einen Fehler von Mory Diaw zu einer großen Möglichkeit. Ali Al-Hamadi verpasst jedoch den entscheidenden Moment (41.). Auf der Gegenseite sorgt Mane mit einer starken Einzelaktion noch einmal für Gefahr, sein Schlenzer segelt aber knapp über das Kreuzeck (45.+1).

Senegal dreht nach der Pause auf

Nach dem Seitenwechsel hält zunächst der eingewechselte Jalal Hassan den Irak im Spiel. Mane vergibt eine gute Volleychance (51.), wenig später scheitert auch Sarr am irakischen Ersatzkeeper (54.).

Dann bricht der Widerstand endgültig. Zidane Iqbal verliert den Ball leichtfertig vor dem eigenen Strafraum, Camara legt quer und Sarr schiebt zum verdienten 2:0 ein (56.).

Nur drei Minuten später sorgt Joker Pape Gueye für die Vorentscheidung. Nach Vorarbeit von Sarr zieht der Mittelfeldspieler in die Mitte und hämmert den Ball sehenswert ins Kreuzeck (59.).

Der Senegal hat nun Blut geleckt. Der Irak kommt kaum noch aus der eigenen Hälfte und muss wenig später den nächsten Traumtreffer hinnehmen. Nach einer missglückten Klärungsaktion landet der Ball erneut bei Gueye, der aus der Distanz zum 4:0 einschweißt und seinen Doppelpack schnürt (71.).

Rekordsieg hält Aufstiegshoffnung am Leben

Auch danach lassen die Afrikaner nicht locker. Mane scheitert noch am Lattenkreuz (75.), ehe der nächste Joker zuschlägt. Iliman Ndiaye wird von Gueye in Szene gesetzt und trifft mit einem präzisen Schuss ins kurze Eck zum 5:0-Endstand (82.).

Mit dem höchsten WM-Sieg eines afrikanischen Teams aller Zeiten beendet der Senegal die Gruppenphase auf Rang drei und verbessert seine Ausgangslage im Rennen um die Plätze der besten Gruppendritten erheblich. Ob es tatsächlich für das Sechzehntelfinale reicht, entscheidet sich allerdings erst nach Abschluss der übrigen Gruppen.

Der Irak verabschiedet sich hingegen wie schon bei seiner bislang einzigen WM-Teilnahme 1986 ohne Punktgewinn aus dem Turnier und kassiert zudem die höchste WM-Niederlage seiner Geschichte.