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WM 2026: Die Tabelle der Gruppe I

Frankreich, Senegal, Norwegen und Irak rittern in Gruppe I um den Aufstieg. LIVE-Infos:

WM 2026: Die Tabelle der Gruppe I Foto: © IMAGO / Agencia EFE
Textquelle: © LAOLA1
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48 Teams kämpfen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 um 32 Plätze im Sechzehntelfinale.

So auch in Gruppe I, in der Frankreich, Senegal, Norwegen und Irak um den Aufstieg kämpfen.

Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe hat sein Ticket für die K.o.-Phase sicher. Auch die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.

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Die aktuelle Übersicht der Gruppe I:

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