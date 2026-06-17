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NEWS
WM 2026: Die Tabelle der Gruppe I
Frankreich, Senegal, Norwegen und Irak rittern in Gruppe I um den Aufstieg. LIVE-Infos:
48 Teams kämpfen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 um 32 Plätze im Sechzehntelfinale.
So auch in Gruppe I, in der Frankreich, Senegal, Norwegen und Irak um den Aufstieg kämpfen.
Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe hat sein Ticket für die K.o.-Phase sicher. Auch die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.
WM 2026: Alle Gruppen/Tabellen >>>
Die aktuelle Übersicht der Gruppe I: