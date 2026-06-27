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Thelo Aasgaard
- Ousmane Dembele
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Desire Doue
Fjörtoft: "Gegen diese Abwehr hätte ich zwei Tore gemacht"
Der ehemalige Rapid- und Norwegen-Stürmer Jan-Aage Fjörtoft ist trotz der französischen Offensiv-Power nicht allzu beeindruckt von deren Abwehr gewesen.
Frankreich bleibt auch im dritten Spiel der WM-Gruppenphase makellos.
Die "Equipe Tricolore" besiegt eine norwegische B-Elf, bei der unter anderem Erling Haaland und Martin Ödegaard auf der Bank bleiben, verdient mit 4:1.
Die Offensive der Franzosen präsentiert sich einmal mehr in prächtiger Form: "Les Bleus" erspielt sich in Halbzeit eins Chancen fast im Minutentakt, Ousmane Dembele schnürt noch vor der Halbzeit den Dreierpack.
So geölt die französische Angriffs-Maschine auch läuft, so anfällig präsentiert sich das Team in der Defensive: Immer wieder kommt auch der zweite Anzug Norwegens gefährlich vor das Tor, einzig Mike Maignan ist es zu verdanken, dass es bei einem Gegentor bleibt - der AC-Milan-Torhüter hält unter anderem einen Strafstoß gegen Jörgen Strand Larsen (50.).
Fjörtoft nicht von Frankreichs Abwehr begeistert
Ex-Rapid- und Norwegen-Stürmer Jan-Aage Fjörtoft zeigt sich von der Defensivarbeit der Franzosen wenig beeindruckt in der Analyse nach dem Spiel bei ServusTV: "Gegen diese Abwehr hätte ich zwei Tore gemacht."
Trotz der scheinbaren Schwächen in der Hintermannschaft beendet Frankreich die Gruppe I mit zehn Treffern bei zwei Gegentoren und dem Punktemaximum von neun Zählern. Das ist der "Equipe" erst einmal gelungen - 1998 bei der Heim-WM, als man sich erstmals zum Weltmeister kürte.