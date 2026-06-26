-
"Highlights": Wenn niemand treffen will ...FIFA WM 2026
-
Highlights: Ayhan schießt die Türkei in letzter Sekunde zum SiegFIFA WM 2026
-
Highlights: Keine Chance für Tunesien gegen OranjeFIFA WM 2026
-
Highlights: Japan spielt's wie Barca-PrimeFIFA WM 2026
-
Highlights: Deutschlands umstrittenes Führungstor gegen EcuadorFIFA WM 2026
-
Highlights: Doppelpack! Pepe lässt Elfenbeinküste jubelnFIFA WM 2026
-
Aufstieg, Spanien, Gelb-Sorgen: 5 Dinge vor Österreich - AlgerienAnsakonferenz
-
Highlights: So schaffte Südafrika HistorischesFIFA WM 2026
-
Highlights: Ochoa leitet bei Abschied ein Tor ein!FIFA WM 2026
-
Highlights: Hammer des Haiti-Stürmers und fünf weitere ToreFIFA WM 2026
NEWS
WM 2026 heute: Senegal - Irak
In Gruppe I wollen Senegal und der Irak ihre Aufstiegschancen mit einem guten Resultat wahren. LIVE-Infos:
Der Senegal und Irak wollen einen endgültigen vorzeitigen WM-Abschied vermeiden!
In Gruppe I treffen die beiden bisher noch punktelosen Nationen nun am Freitagabend im direkten Duell aufeinander (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die Plätze eins und zwei sind bereits außer Reichweite, als einer der acht besten Gruppendritten besteht für eine der beiden Mannschaften aber noch die Chance auf das Sechzehntelfinale.
Dafür braucht es aber ein gutes Resultat, ein Punkt wäre dafür zu wenig.
Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>