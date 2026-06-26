WM 2026 heute: Senegal - Irak

Der Senegal und Irak wollen einen endgültigen vorzeitigen WM-Abschied vermeiden!

In Gruppe I treffen die beiden bisher noch punktelosen Nationen nun am Freitagabend im direkten Duell aufeinander (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Plätze eins und zwei sind bereits außer Reichweite, als einer der acht besten Gruppendritten besteht für eine der beiden Mannschaften aber noch die Chance auf das Sechzehntelfinale.

Dafür braucht es aber ein gutes Resultat, ein Punkt wäre dafür zu wenig.

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