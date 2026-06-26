Senegal Senegal SEN
Irak Irak IRQ
Heute 21:00 Uhr
1 1.23
X 6.75
2 11.00
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM 2026 heute: Senegal - Irak

In Gruppe I wollen Senegal und der Irak ihre Aufstiegschancen mit einem guten Resultat wahren. LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Senegal - Irak Foto: © IMAGO / Alexandre Martins
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Senegal und Irak wollen einen endgültigen vorzeitigen WM-Abschied vermeiden!

In Gruppe I treffen die beiden bisher noch punktelosen Nationen nun am Freitagabend im direkten Duell aufeinander (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Plätze eins und zwei sind bereits außer Reichweite, als einer der acht besten Gruppendritten besteht für eine der beiden Mannschaften aber noch die Chance auf das Sechzehntelfinale.

Dafür braucht es aber ein gutes Resultat, ein Punkt wäre dafür zu wenig.

Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

WM-Programm, 26. Juni: Haaland vs Mbappe: Wer siegt im Starduell?

WM-Programm, 26. Juni: Haaland vs Mbappe: Wer siegt im Starduell?

FIFA WM
WM-Programm, 26. Juni: Holt sich die Niederlande den Gruppensieg?

WM-Programm, 26. Juni: Holt sich die Niederlande den Gruppensieg?

FIFA WM
6/12 Gruppen abgeschlossen: Die besten WM-Gruppendritten

6/12 Gruppen abgeschlossen: Die besten WM-Gruppendritten

FIFA WM
31
WM-Programm, 25. Juni: Letzter Gruppenauftritt von Deutschland

WM-Programm, 25. Juni: Letzter Gruppenauftritt von Deutschland

FIFA WM
WM-Programm, 25. Juni: Letzter Gruppenauftritt von Deutschland

WM-Programm, 25. Juni: Letzter Gruppenauftritt von Deutschland

FIFA WM
WM 2026 heute: Norwegen - Frankreich

WM 2026 heute: Norwegen - Frankreich

FIFA WM
Rassistisch? Elfenbeinküste-Coach kritisiert Schweinsteiger

Rassistisch? Elfenbeinküste-Coach kritisiert Schweinsteiger

FIFA WM
14

Kommentare

FIFA WM 2026 Fußball Senegal (Team, Fußball) Irak