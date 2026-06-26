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WM-Programm, 26. Juni: Haaland vs Mbappe: Wer siegt im Starduell?

In Gruppe I kommt es in der letzten Runde zum Kracher zwischen Norwegen und Frankreich - es geht um den Gruppensieg. Alle Spiele am 26. Juni im Überblick:

WM-Programm, 26. Juni: Haaland vs Mbappe: Wer siegt im Starduell? Foto: © IMAGO / Matrix Images / ZUMA Press Wire
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Die Vorrunde der FIFA WM 2026 biegt allmählich auf die Zielgerade ein, wer qualifiziert sich für die K.o.-Phase?

Ein Überblick über den Zeitplan am 26. Juni:

Programm, 26. Juni (MESZ):

21:00 Uhr: Norwegen - Frankreich (LIVE-Ticker >>>)

  • Diese Partie wird mit besonders viel Spannung erwartet. Es ist das Duell der beiden Goalgetter: Erling Haaland gegen Kylian Mbappe.

  • Beide Teams haben ihre beiden bisherigen Gruppenspiele mehr oder weniger souverän gewonnen. Im direkten Duell geht es jetzt um den Gruppensieg.

  • Bei einem Remis hätte Frankreich die Nase vorn, weil ihr Torverhältnis um einen Treffer besser ist.

21:00 Uhr: Senegal - Irak (LIVE-Ticker >>>)

  • Es ist das Duell um Rang drei und damit die theoretische Chance auf das Sechzehntelfinale.

  • Beide Teams mussten sich jeweils Norwegen und Frankreich geschlagen geben und haben damit noch keine Punkte auf dem Konto. Einzig mit einem Sieg wäre die K.o.-Phase noch möglich.

  • Etwas besser präsentiert hat sich im bisherigen Turnierverlauf der Senegal. In beiden Spielen zeigte man eine ansprechende Leistung.

Programm, 27. Juni (MESZ):

2:00 Uhr: Uruguay - Spanien (LIVE-Ticker >>>)

  • Spanien geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag und hat den Gruppensieg in der eigenen Hand.

  • Uruguay benötigt nach zwei Unentschieden einen Sieg, um den Aufstieg aus eigener Kraft zu fixieren.

  • Bei einem Remis wäre die "Celeste" auf Schützenhilfe aus dem Parallelspiel angewiesen.

2:00 Uhr: Kap Verde - Saudi-Arabien (LIVE-Ticker >>>)

  • Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg.

  • Kap Verde kann mit drei Punkten und günstigen Ergebnissen im Parallelspiel sogar noch Rang zwei erreichen.

  • Saudi-Arabien benötigt ebenfalls einen Erfolg und muss zusätzlich auf das Duell Uruguay gegen Spanien hoffen.

5:00 Uhr: Neuseeland - Belgien (LIVE-Ticker >>>)

  • Belgien hält mit zwei Punkten den Aufstieg weiterhin in der eigenen Hand.

  • Neuseeland braucht nach zwei Spielen ohne Sieg zwingend drei Punkte.

  • Das Parallelspiel zwischen Ägypten und dem Iran dürfte entscheidenden Einfluss auf die Platzierungen haben.

5:00 Uhr: Ägypten - Iran (LIVE-Ticker >>>)

  • Ägypten kann mit einem Sieg den Gruppensieg perfekt machen.

  • Der Iran steht nach zwei Unentschieden unter Zugzwang und muss gewinnen, um nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein.

  • Beide Teams dürften die Ergebnisse des Parallelspiels genau im Blick behalten.

23:00 Uhr: Panama - England (LIVE-Ticker >>>)

  • England reicht bereits ein Remis, um den Gruppensieg aus eigener Kraft abzusichern.

  • Panama benötigt nach der Niederlage gegen Kroatien einen Sieg, um seine Aufstiegschancen zu wahren.

  • Das Parallelspiel zwischen Kroatien und Ghana entscheidet über die endgültige Tabellenkonstellation.

23:00 Uhr: Kroatien - Ghana (LIVE-Ticker >>>)

  • Beide Teams haben den Aufstieg noch in der eigenen Hand.

  • Kroatien kann mit einem Sieg sogar noch den Gruppensieg holen.

  • Ghana reicht mit einem Erfolg ebenfalls Platz eins, sofern England gegen Panama nicht gewinnt.

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