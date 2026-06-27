Norwegen NORFrankreich FRA
Endstand
1:41:3 , 0:1
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Thelo Aasgaard
- Ousmane Dembele
- Ousmane Dembele
- Ousmane Dembele
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Desire Doue
NEWS
VIDEO: Weltfußballer Dembele trifft dreifach gegen Norwegen
Der PSG-Star trumpft im letzten Gruppenspiel mit einem Dreierpack auf.
Frankreich sichert sich mit einem deutlichen 4:1-Sieg gegen Norwegen am letzten Spieltag der Gruppe I den Gruppensieg bei der FIFA WM 2026.
Spielbericht: Frankreich besiegt norwegische B-Elf >>>
Großer Held des Tages ist Weltfußballer Ousmane Dembele. Der PSG-Star steuert die ersten drei Frankreich-Tore bei. Den Schlusspunkt setzt Desire Doue in der Schlussphase.
Davor kommen aber auch die Norweger, die nur mit einer B-Elf antreten, zu Chancen, verschießen unter anderem einen Elfmeter.
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>