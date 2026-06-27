Norwegen Norwegen NOR
Frankreich Frankreich FRA
Endstand
1:4
1:3 , 0:1
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VIDEO: Weltfußballer Dembele trifft dreifach gegen Norwegen

Der PSG-Star trumpft im letzten Gruppenspiel mit einem Dreierpack auf.

Textquelle: © LAOLA1
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Frankreich sichert sich mit einem deutlichen 4:1-Sieg gegen Norwegen am letzten Spieltag der Gruppe I den Gruppensieg bei der FIFA WM 2026.

Spielbericht: Frankreich besiegt norwegische B-Elf >>>

Großer Held des Tages ist Weltfußballer Ousmane Dembele. Der PSG-Star steuert die ersten drei Frankreich-Tore bei. Den Schlusspunkt setzt Desire Doue in der Schlussphase.

Davor kommen aber auch die Norweger, die nur mit einer B-Elf antreten, zu Chancen, verschießen unter anderem einen Elfmeter.

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

Die Highlights des Spiels im VIDEO:

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