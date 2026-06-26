WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Senegal - Irak

Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Spiel Senegal gegen Irak (Freitag, ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Freitag, 26.06., 21:00 Uhr: Norwegen vs. Frankreich

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Freitag, 26.06., 21:00 Uhr: Senegal vs. Irak

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 02:00 Uhr: Kap Verde vs. Saudi-Arabien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD & MagentaTV

Samstag, 27.06., 02:00 Uhr: Uruguay vs. Spanien

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 05:00 Uhr: Ägypten vs. Iran

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 05:00 Uhr: Neuseeland vs. Belgien