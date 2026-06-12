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WM-Update: Das Wichtigste nach Tag eins

Die FIFA WM 2026 in Mexiko, USA und Kanada wurde feierlich eröffnet. Das sind die wichtigsten News des Tages:

WM-Update: Das Wichtigste nach Tag eins Foto: © IMAGO / VCG
Textquelle: © LAOLA1
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Die größte WM aller Zeiten ist eröffnet!

In den nächsten fünf Wochen werden die Fans auf der Welt wieder mit Spektakel, Taktik und Unterhaltung pur verwöhnt. Gruppe A hat die Endrunde bereits feierlich eröffnet.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

WM-Update:

  • Rote Karten, Pfiffe, Gänsehaut: Der WM-Auftakt zwischen Mexiko und Südafrika hatte es so richtig in sich.

Die wichtigsten Infos zum WM-Auftaktspiel >>>

  • Südkorea schlägt Tschechien und zieht mit Mexiko punktetechnisch gleich.

Tschechien vergibt zum WM-Auftakt eine Führung gegen Südkorea >>>

  • Japans Kapitän Wataru Endo verkündet seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. Der Liverpool-Spieler verpasst die WM aufgrund einer Fußverletzung.

Alles zum bitteren Aus des Japan-Kapitäns >>>

  • Weltmeister 1970: Brasilien trauert um Legende Brito.

Der einstige Weltmeister ist von uns gegangen >>>

  • Bittere Nachrichten für Kanada: Alphonso Davies verpasst das Eröffnungsspiel fix.

Der Bayern-Star verpasst womöglich mehr >>>

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