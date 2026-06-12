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Highlights: Drei Rote! Mexiko siegt im WM-Eröffnungsspiel gegen SüdafrikaFIFA WM 2026
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Ljubicic statt Baumgartner: Die richtige Wahl?Ansakonferenz
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Das schönste WM-Trikot der WM 2026?Ansakonferenz
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Herzog über die WM 1998: "Ich wollte nach Hause fliegen"Ansakonferenz
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Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?Ansakonferenz
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Top10-Ranking: Die legendärsten WM-Bälle!Ansakonferenz
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Kann man Baumgartner ersetzen?Ansakonferenz
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Österreich vor der WM: Bereit oder nicht?Ansakonferenz
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EMF Euro 2026: Rumänien - ÖsterreichKleinfeldfußball
WM-Update: Das Wichtigste nach Tag eins
Die FIFA WM 2026 in Mexiko, USA und Kanada wurde feierlich eröffnet. Das sind die wichtigsten News des Tages:
Die größte WM aller Zeiten ist eröffnet!
In den nächsten fünf Wochen werden die Fans auf der Welt wieder mit Spektakel, Taktik und Unterhaltung pur verwöhnt. Gruppe A hat die Endrunde bereits feierlich eröffnet.
WM - Spielplan und Ergebnisse >>>
WM-Update:
Rote Karten, Pfiffe, Gänsehaut: Der WM-Auftakt zwischen Mexiko und Südafrika hatte es so richtig in sich.
Die wichtigsten Infos zum WM-Auftaktspiel >>>
Südkorea schlägt Tschechien und zieht mit Mexiko punktetechnisch gleich.
Tschechien vergibt zum WM-Auftakt eine Führung gegen Südkorea >>>
Japans Kapitän Wataru Endo verkündet seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. Der Liverpool-Spieler verpasst die WM aufgrund einer Fußverletzung.
Alles zum bitteren Aus des Japan-Kapitäns >>>
Weltmeister 1970: Brasilien trauert um Legende Brito.
Der einstige Weltmeister ist von uns gegangen >>>
Bittere Nachrichten für Kanada: Alphonso Davies verpasst das Eröffnungsspiel fix.