WM-Update: Das Wichtigste nach Tag eins

Die größte WM aller Zeiten ist eröffnet!

In den nächsten fünf Wochen werden die Fans auf der Welt wieder mit Spektakel, Taktik und Unterhaltung pur verwöhnt. Gruppe A hat die Endrunde bereits feierlich eröffnet.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

WM-Update:

Rote Karten, Pfiffe, Gänsehaut: Der WM-Auftakt zwischen Mexiko und Südafrika hatte es so richtig in sich.

Die wichtigsten Infos zum WM-Auftaktspiel >>>

Südkorea schlägt Tschechien und zieht mit Mexiko punktetechnisch gleich.

Tschechien vergibt zum WM-Auftakt eine Führung gegen Südkorea >>>

Japans Kapitän Wataru Endo verkündet seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. Der Liverpool-Spieler verpasst die WM aufgrund einer Fußverletzung.

Alles zum bitteren Aus des Japan-Kapitäns >>>

Weltmeister 1970: Brasilien trauert um Legende Brito.

Der einstige Weltmeister ist von uns gegangen >>>

Bittere Nachrichten für Kanada: Alphonso Davies verpasst das Eröffnungsspiel fix.

Der Bayern-Star verpasst womöglich mehr >>>