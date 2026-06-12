Bitter! Bayern-Star fehlt Co-Gastgeber Kanada zum Auftakt

Bittere Nachrichten für WM-Gastgeber Kanada vor ihrem Auftaktspiel!

Die Mannschaft um Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch trifft am Freitag (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Toronto auf Bosnien-Herzegowina.

Nicht mit dabei sein wird Superstar Alphonso Davies. Das bestätigte Marsch am Donnerstag.

"Wir haben gestern ein MRT gemacht. Das hat sehr positive Zeichen gezeigt, dass er unglaublich gut heilt. Fast komplett. Wir werden die Dinge jetzt steigern. Er wird nicht verfügbar sein. Aber ich glaube, dass er zeigt, dass er sich wirklich gut von Muskelverletzungen erholt", gibt der Teamchef immerhin Hoffnung.

Muskelverletzung

Davies, etatmäßiger Kapitän der Kanadier, plagt eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Der Bayern-Star hat generell in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt.

Für die weiteren Partien gegen Katar und die Schweiz macht Marsch aber Mut, dass der 25-jährige Linksverteidiger noch bei dieser WM mitwirken kann.

"Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir über die nächsten Tage und die Woche die Dinge beschleunigen und ihm eine Chance geben können, bald dabei zu sein", so der Ex-RBS-Coach.