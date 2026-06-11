Bitter! Japan-Kapitän tritt wenige Tage vor der WM zurück
Der Premier-League-Spieler erholt sich nicht rechtzeitig von einer Fußverletzung und gibt zugleich sein Ende in der Nationalmannschaft bekannt.
Bittere Nachrichten für die japanische Nationalmannschaft.
Kapitän Wataru Endo fällt drei Tage vor dem WM-Auftakt gegen die Niederlande für das gesamte Turnier aus. Der Liverpool-Spieler wurde nach einer Fußverletzung nicht rechtzeitig fit.
"Seit meiner Verletzung habe ich bis jetzt alles Mögliche getan, also bereue ich überhaupt nichts", sagt Endo.
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Endo tritt zurück
Gleichzeitig verkündet der 33-Jährige auch sein Ende im japanischen Nationalteam. Der Sechser kam insgesamt auf 73 Länderspiele, in denen ihm vier Tore gelangen.
Endo meint: "Von nun an werde ich als einer der Fans die japanische Nationalmannschaft anfeuern."
Gladbach-Stürmer Shuto Machino wird für den bisherigen Kapitän von Teamchef Hajime Moriyasu nachnominiert.