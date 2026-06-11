Bitter! Japan-Kapitän tritt wenige Tage vor der WM zurück

Bittere Nachrichten für die japanische Nationalmannschaft.

Kapitän Wataru Endo fällt drei Tage vor dem WM-Auftakt gegen die Niederlande für das gesamte Turnier aus. Der Liverpool-Spieler wurde nach einer Fußverletzung nicht rechtzeitig fit.

"Seit meiner Verletzung habe ich bis jetzt alles Mögliche getan, also bereue ich überhaupt nichts", sagt Endo.

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Endo tritt zurück

Gleichzeitig verkündet der 33-Jährige auch sein Ende im japanischen Nationalteam. Der Sechser kam insgesamt auf 73 Länderspiele, in denen ihm vier Tore gelangen.

Endo meint: "Von nun an werde ich als einer der Fans die japanische Nationalmannschaft anfeuern."

Gladbach-Stürmer Shuto Machino wird für den bisherigen Kapitän von Teamchef Hajime Moriyasu nachnominiert.

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