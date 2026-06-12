Partie gedreht! Südkorea bezwingt Tschechien

Südkorea gewinnt im zweiten Spiel der WM-Gruppe A mit 2:1 gegen Tschechien.

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Südkorea startet mit deutlich mehr Elan in die Partie, die Tschechen setzen von Beginn an auf eine körperlich starke Defensive. In der ersten Hälfte sind echte Chancen noch Mangelware, PSG-Legionär Kang-In Lee zwingt in Minute 13 den tschechischen Schlussmann Matěj Kovář zur einzigen Parade vor der Pause.

Auf der anderen Seite rutscht ein Coufal-Eckball zu Tomáš Souček durch, der das Leder aber vor lauter Überraschung am Tor vorbei setzt (21.). Heun-Ming Son jagt noch zwei Fernschüsse am Gehäuse vorbei (37., 38.) und rutscht kurz vor der Pause noch an einer Topchance vorbei (45.+1), dann geht es auch schon torlos in die Halbzeit.

Mehr Tempo nach der Pause

In-Beom Hwang eröffnet die zweite Hälfte mit der bis dahin besten Chance des Spiels, scheitert aber mit seinem Flachschuss aus knapp 13 Metern wie Kang-In zuvor an Tormann Kovář (48.).

Son kann auch aus kurzer Distanz Kovář nicht überwinden (56.), nach einer knappen Stunde Spielzeit setzt es dann die faustdicke Überraschung: Vladimír Coufal schleudert einen Einwurf in den Sechzehner, wo Ladislav Krejčí heranstürmt und wuchtig einköpft (59.). Der erste Abschluss auf das Tor der Koreaner wird gleich zur Führung für Tschechien.

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Südkorea gleicht aus und hat Glück mit der Abseitsregel

Die Führung hält aber keine zehn Minuten. In-Beom Hwang wird von Kang-In Lee halblinks in den Strafraum geschickt, lässt Robin Hranáč mit einem schnellen Haken aussteigen und hebt den Ball über Kovář ins Tor (67.).

Die vermeintlich neuerliche Führung für Tschechien durch Tomáš Souček wird wegen Abseits nicht gegeben (78.), fast im Gegenzug erzielen die Koreaner das 2:1.

In-Beom Hwang liefert den scharfen Querpass in den Sechzehner und der Joker Hyun-Gyu Oh netzt für die "Taeguk Warriors" ein (79.). Nur wenig später scheitert Adam Hložek an einer Top-Parade von Seung-Gyu Kim (82.), die Tschechen können bis zum Schlusspfiff nicht mehr ausgleichen und es bleibt beim 2:1 für Südkorea.

Mexiko führt nach dem ersten Spieltag die Tabelle der Gruppe A an, Südkorea folgt mit ebenfalls drei Punkten auf Platz zwei. Tschechien ist nach einem Spiel Gruppendritter, Südafrika Letzter.