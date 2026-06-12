NEWS

Weltmeister 1970: Brasilien trauert um Legende Brito

Der Abwehrspieler kickte einst in der legendären Mannschaft mit Superstar Pele. Im Alter von 86 Jahren ist er nun verstorben.

Weltmeister 1970: Brasilien trauert um Legende Brito
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Fußball-Brasilien trauert um den früheren Weltmeister Brito!

Der frühere Abwehrspieler verstarb am Donnerstag im Alter von 86 Jahren. Das gaben der Verband und die Familie in der Nacht auf Freitag bekannt.

"Brito hat uns als einer der größten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fußballs verlassen", wird Verbandspräsident Samit Xaud in einer Verbandsmitteilung zitiert. "Sein Beitrag zum WM-Sieg 1970 wird uns allen unvergessen bleiben. Möge sein Kampfgeist unseren Spielern, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen, als Inspiration dienen."

Spitzname "Herkules"

Brito war 1970 Teil der legendären Brasilien-Mannschaft um Ausnahmespieler Pele, die in Mexiko den WM-Pokal gewannen. Insgesamt machte er 61 Länderspiele und hatte den Spitznamen "Herkules".

Südamerika verließ Brito in seiner Klubkarriere nie, spielte für verschiedene Klubs in Brasilien. Im Jahr 1980 beendete er seine Karriere.

Das erste Spiel der WM 2026 bestreitet Brasilien am Sonntag (ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) gegen Marokko.

Bilder: Das waren die WM-Bälle seit 1970

1970 - Mexiko
1974 - BR Deutschland

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Bitter! Bayern-Star fehlt Co-Gastgeber Kanada zum Auftakt

Bitter! Bayern-Star fehlt Co-Gastgeber Kanada zum Auftakt

FIFA WM
Die Highlights zum turbulenten WM-Auftakt im Aztekenstadion

Die Highlights zum turbulenten WM-Auftakt im Aztekenstadion

FIFA WM
WM 2026 LIVE: Südkorea - Tschechien

WM 2026 LIVE: Südkorea - Tschechien

FIFA WM
WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste

WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste

FIFA WM
Rote Karten, Pfiffe, Gänsehaut: Ein turbulenter WM-Auftakt

Rote Karten, Pfiffe, Gänsehaut: Ein turbulenter WM-Auftakt

FIFA WM
3
WM-Programm, 12. Juni: Gastgeber Kanada greift ein

WM-Programm, 12. Juni: Gastgeber Kanada greift ein

FIFA WM
Eröffnungsspiel: Mehr Ausschlüsse als Tore bei Mexiko-Südafrika

Eröffnungsspiel: Mehr Ausschlüsse als Tore bei Mexiko-Südafrika

FIFA WM
38

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Brasilien (Teams, Fußball)