Weltmeister 1970: Brasilien trauert um Legende Brito

Fußball-Brasilien trauert um den früheren Weltmeister Brito!

Der frühere Abwehrspieler verstarb am Donnerstag im Alter von 86 Jahren. Das gaben der Verband und die Familie in der Nacht auf Freitag bekannt.

"Brito hat uns als einer der größten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fußballs verlassen", wird Verbandspräsident Samit Xaud in einer Verbandsmitteilung zitiert. "Sein Beitrag zum WM-Sieg 1970 wird uns allen unvergessen bleiben. Möge sein Kampfgeist unseren Spielern, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen, als Inspiration dienen."

Spitzname "Herkules"

Brito war 1970 Teil der legendären Brasilien-Mannschaft um Ausnahmespieler Pele, die in Mexiko den WM-Pokal gewannen. Insgesamt machte er 61 Länderspiele und hatte den Spitznamen "Herkules".

Südamerika verließ Brito in seiner Klubkarriere nie, spielte für verschiedene Klubs in Brasilien. Im Jahr 1980 beendete er seine Karriere.

Das erste Spiel der WM 2026 bestreitet Brasilien am Sonntag (ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) gegen Marokko.