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Scharfe Kritik von Jürgen Klopp am WM-Auftakt

Der ehemalige Startrainer ist aktuell als Experte für Magenta TV im Einsatz. Vom WM-Auftaktspiel zeigt er sich wenig begeistert.

Scharfe Kritik von Jürgen Klopp am WM-Auftakt Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Mexiko konnte den WM-Auftakt gegen Südafrika für sich entscheiden!

Die Partie war unterhaltsam, mit zwei Toren, drei Platzverweisen und vielen Pfiffen von den Rängen (Hier gehts zum Nachbericht und den Highlights >>>).

Für wenig Begeisterung sorgte die Partie bei den Experten im deutschen Fernsehen. So fand Jürgen Klopp im Gespräch mit Thomas Müller und Magenta-Moderator Johannes B. Kerner klare Worte.

Kritik am Abwehrverhalten

Zur dritten Roten Karte in der Nachspielzeit sagte der Head of Global Soccer von Red Bull folgendes: "Diese Situation beschreibt ein bisschen das ganze Spiel. Das war taktisch einfach schlecht! Von beiden Mannschaften einfach nicht gut."

Für die Mexikaner besonders bitter, wird jetzt Innenverteidiger Cesar Montes gesperrt fehlen.

"11 gegen 9 und dann läufst du in einen Konter rein. Warum? Weil die letzte Linie zu tief stand. Das war ein generelles Problem im ganzen Spiel. Südafrika hat das null genutzt", so der ehemalige Startrainer.

Am Ende sicherte sich Mexiko mit einem 2:0-Auftaktsieg die vorübergehende Tabellenführung in Gruppe A. Südkorea konnte mit einem Sieg gegen Tschechien nachziehen.

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