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VIDEO: Alle Tore des ersten WM-Tags

Mexiko und Südkorea sind mit Siegen in die Weltmeisterschaft gestartet. In den Highlights gibt es alle Tore zu sehen:

VIDEO: Alle Tore des ersten WM-Tags Foto: © IMAGO/Kyodo News/Anadolu Agency
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Die ersten beiden Spiele der FIFA WM 2026 sind absolviert!

WM-Update: Das Wichtigste nach Tag eins >>>

In Gruppe A sicherten sich sowohl Mexiko als auch Südkorea jeweils einen Auftaktsieg.

Der Co-Gastgeber bezwang im Eröffnungsspiel Südafrika verdient mit 2:0. Hier gibt es die Tore der Partie zum nachschauen >>>

Südkorea gewann das Spiel in der Nacht auf Freitag gegen Tschechien dank einer Leistungssteigerung nach der Pause noch mit 2:1. Die Tore im Video gibt es hier >>>

VIDEO: Mexiko - Südafrika 2:0

VIDEO: Südkorea - Tschechien 2:1

Die besten Bilder der Eröffnungsfeier der WM 2026

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