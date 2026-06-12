VIDEO: Alle Tore des ersten WM-Tags

Die ersten beiden Spiele der FIFA WM 2026 sind absolviert!

WM-Update: Das Wichtigste nach Tag eins >>>

In Gruppe A sicherten sich sowohl Mexiko als auch Südkorea jeweils einen Auftaktsieg.

Der Co-Gastgeber bezwang im Eröffnungsspiel Südafrika verdient mit 2:0. Hier gibt es die Tore der Partie zum nachschauen >>>

Südkorea gewann das Spiel in der Nacht auf Freitag gegen Tschechien dank einer Leistungssteigerung nach der Pause noch mit 2:1. Die Tore im Video gibt es hier >>>

VIDEO: Mexiko - Südafrika 2:0