NEWS

Matthäus über Alaba: "Sehe ihn nicht in der Anfangsformation"

Der Weltmeister von 1990 ist beeindruckt vom rot-weiß-roten Spielstil. Er kritisiert aber, dass es der ÖFB versäumt hat, den Vertrag mit Teamchef Rangnick vor der WM zu verlängern.

Matthäus über Alaba: "Sehe ihn nicht in der Anfangsformation" Foto: © IMAGO / Fotostand
Textquelle: © APA
Kommentare

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut der ÖFB-Auswahl bei der Fußball-WM in Nordamerika durchaus Überraschungen zu.

"Ich bin seit Jahren ein Fan von Österreich. Mir imponiert der Spielstil, mit dem sie in den letzten Jahren performt haben. Mit welch Qualität, Leidenschaft und Zusammenhalt", sagte der Weltmeister von 1990 bei einer Medienrunde in Wien.

Den Vertrag mit seinem Landsmann Ralf Rangnick hätte Matthäus als ÖFB schon vor einiger Zeit verlängert.

ÖFB-Team bei der WM - alle News und Infos >>>

Rangnick passt perfekt zum Team

"Für mich gibt es keinen besseren Mann", betonte Matthäus am Montag in der Sendung "Sport und Talk" auf ServusTV. Man habe es versäumt, vor der WM mit ihm zu verlängern.

"Er ist ein Trainer, der zu dieser Mannschaft, zu dieser Mentalität und zu dieser Spielweise passt." Besonders das frühe Gegenpressing ist auch für die besten Nationen im Weltfußball nicht einfach zu bewältigen.

Die ÖFB-Auswahl habe eine Kompaktheit auf dem Platz sowie eine gewisse Geschwindigkeit mit dem Ball und vor allem beim frühen Stören im Spielaufbau des Gegners, erklärte Matthäus. "Das gefällt keiner Mannschaft, die Fußball spielen will. Damit kann Österreich vielen Mannschaften wehtun."

Matthäus: ÖFB-Elf kommt über die Mannschaft

Besonders das Teamgefüge schätzt der frühere Rapid-Trainer an der rot-weiß-roten Truppe. "Da ist es gar nicht so wichtig, dass man keinen Weltklassespieler hat", sagte Matthäus.

"Österreich kommt im Endeffekt über die Mannschaft, weil sie eben nicht einen Messi oder Ronaldo haben, der ihnen zehn WM-Tore garantiert."

Zwar sei Konrad Laimer etwa ein "ganz wichtiger Spieler", auch beim FC Bayern, "aber er ist jetzt vielleicht nicht der Harry Kane, Olise, Diaz, Musiala oder Kimmich."

Alaba? "Sehe ihn nicht in der Anfangsformation"

Alaba? "Sehe ihn nicht in der Anfangsformation"
David Alaba wird das ÖFB-Team bei dieser WM als Kapitän anführen.
Foto: ©IMAGO / DeFodi Images

Auch über die Rolle von ÖFB-Kapitän David Alaba (33) hat Matthäus eine klare Meinung. "Ich sehe Alaba nicht in der Anfangsformation", sagte der 150-fache Internationale, der bei fünf Weltmeisterschaften als Spieler dabei war, über den zuletzt von Verletzungen geplagten langjährigen Bayern- und Real-Verteidiger.

Alaba werde in der Kabine gebraucht, auch als Bindeglied zwischen Trainer und Spielern. "David ist dabei, weil er auch ein Gesicht des österreichischen Fußballs ist, weil er mit der Mannschaft gut kann und er natürlich was hat, was der ein oder andere nicht hat: Erfahrung.

Wenn er dann zum WM-Einsatz kommt, dann freut es mich für ihn, weil er es auch verdient hat."

Hier geht es zum WM-Spielplan >>>

Mehr zum Thema

Österreich im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Österreich im Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
Ist Österreich Titelkandidat? Alaba: "Wird nur die Zeit zeigen"

Ist Österreich Titelkandidat? Alaba: "Wird nur die Zeit zeigen"

ÖFB-Team
11
Milan erfüllt wohl alle Rangnick-Wünsche

Milan erfüllt wohl alle Rangnick-Wünsche

Serie A
61
Warum fiel die Wahl auf Ljubicic?

Warum fiel die Wahl auf Ljubicic?

ÖFB-Team
14
Ljubicic: "Niemand möchte unter solchen Umständen nachrücken"

Ljubicic: "Niemand möchte unter solchen Umständen nachrücken"

ÖFB-Team
12
Krankls Vorgabe: "Wir müssen die Gruppe überstehen"

Krankls Vorgabe: "Wir müssen die Gruppe überstehen"

FIFA WM
18
So schätzt Ivica Vastic die Chancen des ÖFB-Teams ein

So schätzt Ivica Vastic die Chancen des ÖFB-Teams ein

ÖFB-Team

Kommentare

Fußball Konrad Laimer David Alaba Ralf Rangnick Lothar Matthäus ÖFB-Team FIFA WM 2026