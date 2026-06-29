#31 - Paraguay
Spielen intensiv und aggressiv, sind aber hinten nicht unbedingt sattelfest.
Und vorne, da ging bislang auch recht wenig: Nur Tunesien erspielte sich weniger expected Goals als Paraguay (1,1). Obendrein hängt in der Offensive fast alles von einem Spieler ab: Julio Enciso.
Ergebnisse in der Gruppenphase: 1:4 gegen USA, 1:0 gegen Türkei, 0:0 gegen Australien
Sechzehntelfinale: Deutschland (Montag, ab 22:30 Uhr im LIVE-Ticker)
#30 - Kap Verde
Ungeschlagen in die K.o.-Phase und trotzdem so weit unten?
Kap Verde ist sicherlich eine der schönsten Geschichten dieser WM, performt aber hinsichtlich der Gegentore stark über. Kein anderes Team, das weitergekommen ist, ließ so viele expected Goals zu.
Wenn sie sich weiter in jeden Schuss oder Pass hineinwerfen, können sie aber erneut über sich hinauswachsen.
Ergebnisse: 0:0 Spanien, 2:2 Uruguay, 0:0 Saudi-Arabien
Sechzehntelfinale: Argentinien (Samstag, ab 0 Uhr im LIVE-Ticker)
#29 - Australien
Die Socceroos feierten einen perfekten Start mit dem Sieg über die Türkei. Danach ging es unspektakulär weiter. Nach vorne geht nicht unbedingt viel, hinten ist man immer wieder anfällig.
Einen Unterschiedsspieler suchen die Australier auch vergeblich, Nestory Irankunda blieb nach dem Auftakt nämlich blass.
Ergebnisse: 2:0 Türkei, 0:2 USA, 0:0 Paraguay
Sechzehntelfinale: Ägypten (Freitag, ab 20 Uhr im LIVE-Ticker)
#28 - Bosnien und Herzegowina
Der Hype vor der WM wurde definitiv mitgenommen.
Österreichs Playoff-Gegner steht erstmals in einer K.o.-Phase der WM und das liegt an zwei Dingen: der Standardstärke und einem starken Joker namens Kerim Alajbegovic.
Ergebnisse: 1:1 gegen Kanada, 1:4 gegen Schweiz, 3:1 gegen Katar
Sechzehntelfinale: USA (Donnerstag, ab 2 Uhr im LIVE-Ticker)
#27 - DR Kongo
Eine sehr herausfordernde Situation im eigenen Land, dazu eine schwierige Gruppe.
Doch die "Leoparden" kamen nicht nur als Gruppendritter weiter, sie taten das mit teils echt gutem Fußball und hielten in jeder Partie mindestens mit. Gegen die Usbeken zeigte man dann auch noch eine Menge Moral.
Ergebnisse: 1:1 Portugal, 0:1 Kolumbien, 3:1 Usbekistan
Sechzehntelfinale: England (Mittwoch, ab 18 Uhr im LIVE-Ticker)
#26 - Schweden
Aus den Schweden, die nur über die Nations League noch zur WM fahren durften, wird man nicht so richtig schlau.
Einmal gibt's einen Kantersieg, dann eine deutliche Klatsche. Qualität hat man auf alle Fälle vorne, hinten wird's kritisch - der Vokuhila dieser WM.
Ergebnisse: 5:1 Tunesien, 1:5 Niederlande, 1:1 Tunesien
Sechzehntelfinale: Frankreich (Dienstag, ab 23 Uhr im LIVE-Ticker)
#25 - Ghana
Zumindest in dieser Hinsicht das Gegenstück zu Schweden, als dass sie bislang konstant unterwegs waren.
Was das bedeutet? Die "Black Stars" sind mit ihrem tiefen Block vor allen Dingen schwer zu knacken, das musste England schon erfahren.
Auf der anderen Seite des Feldes läuft es weniger gut. Die Offensive um ManCity-Star Antoine Semenyo kommt nur auf zwei Tore.
Ergebnisse: 1:0 Panama, 0:0 England, 1:2 Kroatien
Sechzehntelfinale: Kolumbien (Samstag, ab 3:30 Uhr im LIVE-Ticker)
#24 - Ägypten
88 Jahre mussten die Pharaonen auf den ersten WM-Sieg warten.
Superstar Mo Salah steuerte insgesamt drei Scorer in der ungeschlagenen Gruppenphase der Ägypter bei - allerdings in einer der schwächeren Gruppen dieser WM.
Ergebnisse: Belgien 1:1, Neuseeland 3:1, Iran 1:1
Sechzehntelfinale: Australien (Freitag, ab 20 Uhr im LIVE-Ticker)
#23 - Algerien
Das ÖFB hat am eigenen Leib erfahren, wie gefährlich die "Wüstenfüchse" werden können.
Spielerisch stark und mit einer guten Kadertiefe besetzt - nur auf der Torhüterposition gibt es Verbesserungsbedarf.
Ergebnisse: 0:3 Argentinien, 2:1 Jordanien, 3:3 Österreich
Sechzehntelfinale: Schweiz (Freitag, ab 5 Uhr im LIVE-Ticker)
#22 - Österreich
Auch wenn Spanien als nächsten Gegner nicht berücksichtigt wird, gehört das ÖFB-Team schlichtweg in die untere Hälfte dieses Rankings.
Zu selten überzeugte man in dieser Gruppenphase, zu wenig sieht man vom typischen Pressing-Fußball, zu anfällig sind Teile dieser Mannschaft und zu wenig Anlass zum Träumen gab der Auftritt gegen Argentinien.
Ergebnisse: 3:1 Jordanien, 0:2 Argentinien, 3:3 Algerien
Sechzehntelfinale: Spanien (Donnerstag, ab 21 Uhr im LIVE-Ticker)
#21 - Kroatien
Luka Modric und Co. strafen ihre Kritiker einmal mehr Lügen. Nach dem Torfest gegen England sah man wieder mehr von der Abgeklärtheit der Kroaten, die weiterhin über viel Qualität verfügen.
Diese Mannschaft in einem K.o.-Spiel zu besiegen, ist nach wie vor eine Mammutaufgabe.
Ergebnisse: 2:4 England, 1:0 Panama, 2:1 Ghana
Sechzehntelfinale: Portugal (Freitag, ab 1 Uhr im LIVE-Ticker)
#20 - Kanada
Das Team, das bei dieser WM noch am ehesten den "Red-Bull-Ball" spielt. Jesse Marsch dirigiert eine junge Mannschaft mit vielen interessanten Spielern, die recht problemlos weiterkam.
Allerdings fehlt künftig ein wichtiger Faktor: Die Heimfans. Denn gegen Südafrika spielte man in den USA. Dafür kehrt ein anderer entscheidender Faktor wohl bald Vollzeit zurück: Alphonso Davies.
Ergebnisse: 1:1 Bosnien und Herzegowina, 6:0 Katar, 1:2 Schweiz
Sechzehntelfinale: Südafrika (Spielbericht >>>)
#19 - Ecuador
Schwer zu schlagen ist auch Ecuador, wenngleich der Elfenbeinküste dieses Kunststück als erstes Team seit Brasilien (September 2024, 1:0) gelang.
Teamchef Sebastián Beccacece, der als Spider-Man zum Meme wurde, hat eine unfassbar eklig zu bespielende Mannschaft geformt, deren einzig klare Schwäche der ewige Enner Valencia ist. Dafür ist die Abwehr richtig gut besetzt.
Wie sagt man so schön: Mit großer Defensivmacht kommt große Verantwortung.
Ergebnisse: 0:1 Elfenbeinküste, 0:0 Curacao, 2:1 Deutschland
Sechzehntelfinale: Mexiko (Mittwoch, ab 3 Uhr im LIVE-Ticker)
#18 - Senegal
Der sportliche Gewinner des Afrika Cups hielt mit Frankreich und Norwegen gut mit, am Ende hatten die Superstars Kylian Mbappe und Erling Haaland aber das letzte Wort.
So reichte dem gut organisierten Team von Pepe Thiaw ein Kantersieg über zehn Iraker.
Ergebnisse: 1:3 Frankreich, 2:3 Norwegen, 5:0 Irak
Sechzehntelfinale: Belgien (Mittwoch, ab 22 Uhr im LIVE-Ticker)
#17 - Norwegen
Es ist fast schon unglaublich, wie wenig man allen voran Haaland den Druck bei der ersten WM-Teilnahme Norwegens seit 1998 anmerkt.
Der Superstar, wie auch sein gesamtes Team, liefert ab. Nichtsdestotrotz hat dieser Kader (defensiv) seine Limitierungen. Ein Vorteil, zumindest für das Sechzehntelfinale: Die Wikinger kommen ausgeruht.
Norwegen ist auf einer Mission, das zeigte allein Stale Solbakkens Begründung zur Rotation gegen Frankreich.
Ergebnisse: 4:1 Irak, 3:2 Senegal, 1:4 Frankreich
Sechzehntelfinale: Elfenbeinküste (Dienstag, ab 19 Uhr im LIVE-Ticker)
#16 - Elfenbeinküste
Erstmals in einer K.o.-Phase, und das völlig zurecht. Die Ivorer kristallisieren sich als zweitbestes afrikanisches Team des Turniers heraus.
Mit Yan Diomande und Amad Diallo bringt die Elf von Emerse Faé große Gefahr von den Flügeln mit, dazu kommt eine taktisch top eingestellte Mannschaft, vor allem gegen den Ball - Gruß an Bastian Schweinsteiger.
Das Duell mit Norwegen könnte eines der spannendsten in dieser Runde werden.
Ergebnisse: 1:0 Ecuador, 1:2 Deutschland, 2:0 Curacao
Sechzehntelfinale: Norwegen (Dienstag, ab 19 Uhr im LIVE-Ticker)
#15 - Belgien
Der ewige Geheimfavorit nimmt den nächsten Anlauf.
Zumindest die Gruppenphase schürte eher wenig Hoffnungen, dass es diesmal mit einem tiefen Run klappen könnte. Dabei ist die Qualität weiterhin da.
Ergebnisse: 1:1 Ägypten, 0:0 Iran, 5:1 Neuseeland
Sechzehntelfinale: Senegal (Mittwoch, ab 22 Uhr im LIVE-Ticker)
#14 - Schweiz
Den holprigen Start gegen Katar verkraftete die "Nati" gut und wurde in einer machbaren Gruppe auch wie erwartet Erster.
Ein großes Team "slayt" die Schweiz meistens in großen Turnieren, das ist ihr auch diesmal zuzutrauen. Der Kader ist auf so gut wie allen Positionen in der Spitze wie in der Breite stark besetzt. Hinzu kommen Unterschiedsspieler à la Johan Manzambi und Ruben Vargas.
Ergebnisse: 1:1 Katar, 4:1 Bosnien-Herzegowina, 2:1 Kanada
Sechzehntelfinale: Algerien (Freitag, ab 5 Uhr im LIVE-Ticker)
#13 - Japan
Die "Blue Samurai" haben genau in den Belangen draufgepackt, die ihnen bisher gefehlt haben. Mittlerweile gibt es mit Ayase Ueda und Zion Suzuki sowohl einen Stürmer als auch einen Goalie von internationalem Niveau.
Und dann kam noch diese neue "Galligkeit" dazu, die man bisher nicht mit den stets taktisch versierten und läuferisch starken Japanern in Verbindung brachte.
Ergebnisse: 2:2 Niederlande, 4:0 Tunesien, 1:1 Schweden
Sechzehntelfinale: Brasilien (Montag, ab 19 Uhr im LIVE-Ticker)
#12 - Mexiko
Als einziges Team eine makellose Gruppenphase hingelegt: Drei Spiele, drei Siege, drei Mal zu Null.
Allerdings stand der Co-Gastgeber in Gruppe A auch noch keinem Gegner auf Augenhöhe gegenüber, das dürfte sich nun ändern.
Was gleichbleibt, ist der Gastgeber-Faktor. Im Gegensatz zu Kanada spielen die Mexikaner nämlich weiter auf heimischem Boden.
Ergebnisse: 2:0 Südafrika, 1:0 Südkorea, 3:0 Mexiko
Sechzehntelfinale: Ecuador (Mittwoch, ab 3 Uhr im LIVE-Ticker)
#11 - Portugal
So richtig hat es beim Europameister von 2016 noch nicht geklickt.
Der Auftakt gegen DR Kongo ging in die Hose, dann gab es einen erwartbar hohen Sieg über Usbekistan und eine Nullnummer gegen Gruppensieger Kolumbien.
Weiterhin wirkt Cristiano Ronaldo wie ein Klotz am Bein einer hochveranlagten Mannschaft, die sich gerade im überragend besetzten Mittelfeld nicht so richtig entfalten will. Denn einmal mehr ist der Fußball, den Portugal spielt, mindestens zurückhaltend.
Ergebnisse: 1:1 DR Kongo, 5:0 Usbekistan, 0:0 Kolumbien
Sechzehntelfinale: Kroatien (Freitag, ab 1 Uhr im LIVE-Ticker)
#10 - Kolumbien
Für "Los Cafeteros" kann es ziemlich weit gehen. Bislang präsentiert sich die Mannschaft um Luis Diaz nämlich als eines der aufregendsten Teams dieser Endrunde.
Intensität, Kreativität und der ständige Drang nach vorne. Was noch fehlt, ist die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.
Ergebnisse: 3:1 Usbekistan, 1:0 DR Kongo, 0:0 Portugal
Sechzehntelfinale: Ghana (Samstag, ab 3:30 Uhr im LIVE-Ticker)
#9 - USA
Wird die USA doch noch zu einer Fußballnation? Das Team von Mauricio Pochettino gibt zumindest alles dafür.
Die Gruppenphase startete euphorisch und kann am Ende immerhin als stark betitelt werden.
Zwei Fragen bleiben: Wie verhält es sich gegen stärkere Gegner mit dem Druck und wohin kann den Co-Gastgeber diese Euphorie denn noch tragen?
Ergebnisse: 4:1 Paraguay, 2:0 Australien, 2:3 Türkei
Sechzehntelfinale: Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, ab 2 Uhr im LIVE-Ticker)
#8 - Deutschland
Erstmals seit 2014 (!) kein Gruppenaus und trotzdem ist bei unseren Nachbarn keiner so richtig glücklich.
Für das DFB-Team war es keine einfache Gruppe, wobei der Spielplan mit Curacao als Auftaktgegner günstig war. Danach erkannte man einige Problemzonen bei den "Nagelsmännern": Tempodefizite auf fast allen Positionen, eine defensive Anfälligkeit und außerdem eine ziemlich harmlose Offensive - zumindest in der Startelf.
Denn ganz ehrlich: Welcher Offensivspieler, außer Deniz Undav, ist bei den Deutschen denn gerade gut drauf?
Ergebnisse: 7:1 Curacao, 2:1 Elfenbeinküste, 1:2 Ecuador
Sechzehntelfinale: Paraguay (Montag, ab 22:30 Uhr im LIVE-Ticker)
#7 - Brasilien
Gegen Marokko zwar über weite Strecken die schwächere Mannschaft, aber immerhin nicht verloren. Im Anschluss konnte sich die Selecao merkbar steigern.
Es ist eine klassische Ancelotti-Truppe, die der Italiener auf den Platz bringt. Das Real Madrid des Nationalmannschafts-Fußballs könnte man sagen. Und dazu gehört nun mal ein Vinicius Junior, der (übrigens erstmals in der Selecao) überragend funktioniert.
Ergebnisse: Marokko 1:1, Haiti 3:0, Schottland 3:0
Sechzehntelfinale: Japan (Montag, ab 19 Uhr im LIVE-Ticker)
#6 - Marokko
Von der größten Überraschung der letzten WM in den erweiterten Favoritenkreis?
Ja, denn die Marokkaner machen dort weiter, wo sie 2022 in Katar und 2025 beim Afrika-Cup im eigenen Land aufgehört hatten.
Im Spielansatz hat sich das Team um Achraf Hakimi sogar noch entwickelt. Anders als vor vier Jahren setzt man nicht mehr nur auf Kontrolle und Kompaktheit, man präferiert in Teilen das Spiel nach vorne.
Von Ismael Saibari, Brahim Diaz und Co. darf man sich noch einiges erwarten.
Ergebnisse: 1:1 Brasilien, 1:0 Schottland, 4:2 Haiti
Sechzehntelfinale: Niederlande (Dienstag, ab 3 Uhr im LIVE-Ticker)
#5 - Spanien
"La Furia Roja" galt als Topfavorit vor dem Turnier, in diese Kategorie gehört der ÖFB-Gegner meiner Meinung nach nicht mehr.
Ein Ausrutscher gegen einen Außenseiter wie Kap Verde darf jedem einmal passieren, doch das 0:0 hat etwas anderes offenbart: Diese Mannschaft braucht Lamine Yamal, und zwar unbedingt.
Was passiert, wenn der Spanien-Star einen weiteren Rückschlag erleidet? Das Flügelduo Ferran Torres/Gavi lädt nicht unbedingt zum Träumen ein.
Verlassen kann sich der Europameister aber offenbar auf seine Defensive: In drei Spielen ließ man nur 0,5 xG zu und bekam kein einziges Gegentor.
Ergebnisse: 0:0 Kap Verde, 4:0 Saudi-Arabien, 1:0 Uruguay
Sechzehntelfinale: Österreich (Donnerstag, ab 21 Uhr im LIVE-Ticker)
#4 - England
Die Zeiten des unansehnlichen englischen Fußballs waren endlich vorbei, für ein Spiel immerhin. Nach dem 4:2 gegen Kroatien zeigten die "Three Lions" wieder ihr altes, Southgate-eskes Gesicht.
In den kommenden Spielen wird sich zeigen, ob Kroatien die Ausnahme war oder die Duelle gegen tiefstehende Ghanaer und Panamaer.
So oder so: England war in der Vergangenheit ein Team, das für die K.o.-Phase ausgelegt ist. Die Standardstärke existiert weiterhin und auch Harry Kane und Jude Bellingham werden nicht abtauchen.
Ergebnisse: 4:2 Kroatien, 0:0 Ghana, 2:0 Panama
Sechzehntelfinale: DR Kongo (Mittwoch, ab 18 Uhr im LIVE-Ticker)
#3 - Niederlande
Eine Halbzeit benötigte "Oranje", um im Turnier anzukommen. Seitdem gehört man zu einem der Top-Teams dieser WM.
Der beste Verteidiger dieser Generation führt eine starke Defensive an, im Mittelfeld ziehen Frenkie de Jong und Ryan Gravenberch die Fäden. Aber die Offensive sollte doch eigentlich die Schwachstelle sein oder? 'Brobbeybly not'.
Gleichauf mit Frankreich und Deutschland erzielten die Niederlande die meisten Tore. In Brian Brobbey hat Ronald Koeman nun auch noch seinen Goalgetter gefunden.
Dazu kommt noch eine enorme Stärke nach ruhenden Bällen (3 Tore, mit Bosnien-Herzegowina und USA die meisten).
Ergebnisse: 2:2 Japan, 5:1 Schweden, 3:1 Tunesien
Sechzehntelfinale: Marokko (Dienstag, ab 3 Uhr im LIVE-Ticker)
#2 - Argentinien
Nicht nur Lionel Messi, auch Argentinien hat sich in den letzten vier Jahren um keinen Deut verschlechtert.
Der beste Fußballer aller Zeiten hat erneut die Argumente auf seiner Seite, der beste Spieler dieser Endrunde zu sein - mit 39! Mit ihrer völlig eigenen Spielweise setzt die "Albiceleste" weiterhin Maßstäbe.
In der Gruppenphase kassierte man nur im letzten Spiel ein Gegentor. Und mit dem Rezept - zehn harte Arbeiter und ein Ausnahmekönner - wird so ziemlich jeder Gegner seine Probleme haben.
Der Titelverteidiger liegt nur marginal hinter Platz eins dieses Rankings.
Ergebnisse: 3:0 Algerien, 2:0 Österreich, 3:1 Jordanien
Sechzehntelfinale: Kap Verde (Samstag, ab 0 Uhr im LIVE-Ticker)
#1 - Frankreich
Die Erwartungen, vielleicht auch Befürchtungen, haben sich bestätigt: Die Angriffsreihe dieser Mannschaft ist einfach nur unfair.
Das Trio Kylian Mbappe (4 Tore, 2 Assists), Ousmane Dembele (4 Tore, 1 Assist) und Michael Olise (4 Assists) steht nach drei Spielen bei insgesamt 15 (!) Scorern.
Was die Zahlen schon nahelegen, ist auch tatsächlich Realität: Didier Deschamps lässt keinen unansehnlichen Effizienz-Ball mehr spielen, er lässt diese Weltklassekicker in der Offensive auch einfach mal machen. Dabei nicht zu vergessen: Auch die Innenverteidigung besitzt Weltklasse-Niveau.
Es bleibt also dabei: Frankreich kann sich bei dieser Weltmeisterschaft eigentlich nur selbst schlagen.
Ergebnisse: 3:1 Senegal, 3:0 Irak, 4:1 Norwegen
Sechzehntelfinale: Schweden (Dienstag, ab 23 Uhr im LIVE-Ticker)