Die Sechzehntelfinal-Duelle sind im vollen Gange!

Als erstes Team steht Co-Gastgeber Kanada bereits im Achtelfinale. Südafrika kassierte erst in der Nachspielzeit den Treffer zum 0:1. Alle anderen 30 Nationen müssen noch in der K.o.-Phase ran.

Also ist es Zeit, die im Turnier verbliebenen Teams zu ranken!

Das Power Ranking orientiert sich an den bisher gezeigten Leistungen und der Qualität der verschiedenen Teams. Der Turnierbaum wird in die Bewertung nicht miteinbezogen.

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