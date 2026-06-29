5 Erkenntnisse aus der ÖFB-Gruppenphase

Drei Spiele, vier Punkte, ab ins Sechzehntel-Finale.

Das ÖFB-Team hat die Gruppenphase der WM 2026 erfolgreich als Zweiter hinter sich gebracht – mit Ach und Krach. Die Endtabelle von Gruppe J >>>

Doch was haben wir aus diesen drei Spielen gelernt? Was lief gut? Was lief schlecht?

Alle ÖFB-News bei der FIFA WM 2026 >>>

Das sind 5 Erkenntnisse aus den ersten drei WM-Auftritten:

Baumgartner fehlt