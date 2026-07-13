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Nach vergebener Chance: Norwegens Sorloth erhählt Morddrohungen

Sorloth vergibt im Viertelfinale gegen England in der ersten Halbzeit eine gute Chance, daraufhin erhält er unschöne Nachrichten, die seine Freundin nun veröffentlicht.

Nach vergebener Chance: Norwegens Sorloth erhählt Morddrohungen Foto: © IMAGO / NTB
Textquelle: © LAOLA1
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Norwegens Alexander Sorloth erhält nach dem bitteren WM-Aus gegen England Morddrohungen!

Der Atletico-Spieler kam Ende der ersten Halbzeit gefährlich vor das Tor der Engländer, wollte sich jedoch selbst durchsetzen und scheiterte am Gegenspieler.

Haaland wäre alleine vor dem gegnerischen Tormann gestanden und dadurch in einer aussichtsreichen Position gewesen, um auf 2:0 zu stellen.

Kurz nach dieser Situation netzte Bellingham zum 1:1 ein, ehe ihm in der Nachspielzeit das 2:1 gelang. Für Norwegen war das WM-Aus damit besiegelt.

Freundin veröffentlicht Nachrichten

Die vergebene Möglichkeit sorgte bei den Fans für großen Unmut. Einige Nachrichten, die Sorloth erhält, veröffentlicht seine Freundin Lena Selnes nun auf Instagram.

Unter dem Screenshot schreibt sie: "Die Weltmeisterschaft und der Fußball bringen viel Freude, aber auch viel Hass. Eigentlich möchte ich dem keine Beachtung schenken, aber nach solchen Kommentaren muss ich es tun."

Eine Person schreibt: "Du wirst umgebracht", während andere weitere gehässige Worte verlieren.

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